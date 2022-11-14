محمد راتب



أعلن نائب رئيس جمعية جليب الشيوخ التعاونية ثامر ردن المطيري، أنه تماشيا مع استراتيجية مجلس الإدارة في تنظيم المهرجانات الموسمية والتنويع بالخدمات، فإنه يتم تجهيز سوق مركزي مؤقت لمستلزمات البر والكشتات عند مدخل فروسية الفروانية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال لوازم البر والكشتات. وأشاد المطيري بدور رئيس مجلس الإدارة هزاع شطي المطيري وأعضاء لجنة المشتريات لما يقومون به من دور في تنظيم المهرجانات والعروض الموسمية بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن جميع الشركات المشاركة في مهرجان البر ذات جودة وأسعار تنافسية وصاحبة اختصاص في هذا المجال.



وذكر أن الجمعية ستقيم مخيما ربيعيا لعوائل مساهميها إلى جانب السوق المركزي المؤقت لمستلزمات البر، وسيكون هناك يوم مفتوح من كل أسبوع للمساهمين في المخيم، تتخلله ألعاب ترفيه، وسيتم الإعلان عن موعده لاحقا.