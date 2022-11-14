الحرفان لـ «الأنباء»: سنعمل لتحقيق التوجهات الحكومية بتوفير الأمن الغذائي واستقرار الأسعار

محمد راتب



كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي فهد الفهد في تصريح لـ «الأنباء» عن عودة لجنة تطوير العمل التعاوني برئاسة سعود الحرفان إلى العمل من جديد، موضحا أن إنجازات اللجنة الكبيرة سيجعلها عاملا مساندا وقويا في تحقيق التوجهات الحكومية بتعزيز الأمن الغذائي وجعله في صدارة الأولويات، مشددا على أهمية عمل اللجنة في ظل الظروف الراهنة.



وأضاف خلال لقائه رئيس اللجنة سعود الحرفان في مكتبه بأن اللجنة المشكلة من العام 2020 عادت لممارسة أعمالها بالتنسيق بين الاتحاد وأعضاء في مجلس الأمة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي التي أكدت ضرورة سلوك كل السبل للوصول إلى الأهداف المنشودة.



وأشار إلى أن من أولويات عمل اللجنة تقديم تعديلات جوهرية على قانون التعاون بما يتوافق وينسجم مع التحديات الراهنة، وخلق بيئة تعاونية أكثر ديناميكية في مواكبة التطورات المحلية والدولية، ووضع أجندة عمل مشتركة لتحقيق التطلعات.



وبدوره، قال رئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود الحرفان لـ «الأنباء» إن عودة اللجنة للساحة التعاونية بعد إعلانها في مارس العام الماضي انتهاء أعمالها يرجع إلى الإنجازات التشريعية والمجتمعية المختلفة التي حققناها خلال الفترة الزمنية التي قاربت العامين.



وبين أن اللجنة سابقا وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية استطاعت إلغاء القرار الوزاري رقم 16/ ت لسنة 2016 المنظم للعمل التعاوني، واستبداله بالقرار الوزاري رقم 46/ ت لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني، مع إقرار رحلات العمرة والشاليهات، ووضع أحكام التوظيف وتسكين الوظائف الإشرافية، وزيادة الحد الأقصى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإلغاء النص المتضمن جواز استثمار الأسواق المركزية بالجمعيات، وتحديد اختصاصات لجان مجلس إدارة الجمعيات التعاونية.



وبسؤاله عن جديد عمل اللجنة، قال إنه سيتم الاجتماع مع الأعضاء ووضع خطة عمل جديدة تقوم على دراسة احتياجات القطاع التعاوني بما يخدم خطة الحكومة التنموية وتوفير الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، وسيكون تعديل قانون التعاون في المقدمة، إلى جانب تمكين الجمعيات التعاونية من لعب دور محوري ورئيسي في التنمية تحت إشراف اتحاد الجمعيات التعاونية.



وتضم اللجنة كلا من سعود محمد الحرفان رئيسا، وعذبي جزاع ابا الخيل مقررا، وعضوية كل من د.سعد مبارك الشبو، ود.أسامة محمد الجهيم، ود.ماجد خزيم العنزي، وغانم قاسم الأستاذ، وأحمد محمد هلال العتيبي، وجمال فالح الفضلي، وسامي غازي الظفيري، وخالد علي السداني، وخالد جمعة الياسين، وعمر سعود الهملان.