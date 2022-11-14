محمد راتب



أكدت جمعية الأحمدي التعاونية، أنها ستنظم انتخابات مجلس الإدارة في الوقت المحدد له في 17 الجاري، داعية المساهمين إلى الحضور والمشاركة في اختيار من يمثلهم. وفي هذا الصدد، قال المرشح لانتخابات جمعية الأحمدي التعاونية زيد محمد عبدالله الخالدي لـ«الأنباء»، ان الجمعية بحاجة إلى التغيير من ناحية التوسع في إنشاء فروع جديدة للجمعية، خصوصا بيوت شمال الأحمدي التي تخص شركة نفط الكويت لخلوها من أي فروع تذكر ومثلها بيوت شرق الأحمدي. وأشار إلى ضرورة العمل على تحسين الواقع الخدمي والنشاط الاجتماعي والاستهلاكي بزيادة عدد الأصناف داخل السوق المركزي والمشاركة المجتمعية لأبناء منطقة الأحمدي عبر تنويع البرامج الاجتماعية والثقافية. وأوضح أن الإصلاح والتطوير هدفان أساسيان في برنامج العمل الذي سيقدمه حال فوزه في الانتخابات، وهما المكون الرئيس في شعاره الانتخابي، وذلك لرفع مستوى الجمعية لتكون في مصاف الجمعيات الرائدة والسباقة في خدمة أبناء منطقتها.