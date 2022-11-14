أطلقت إيكيا، الشركة الرائدة في الحياة داخل المنزل، حملة «منزل يرحب بالجميع». ومع «منزل يرحب بالجميع»، تواصل إيكيا الاحتفال بما هو أهم وأفضل ما في الحياة: إنه كل ما نعيشه داخل المنزل كل يوم، وكل تلك اللحظات العادية التي نقضيها مع عائلتنا وأصدقائنا وتصنع لنا أروع الذكريات.



وبهذه المناسبة، قال مرصاد العاجي مدير «ايكيا الكويت»: «نحن في ايكيا نعتقد أن المنزل الأفضل يجب أن يكون دائما جميلا، دافئا، يرحب بالجميع، ويمنح من يعيش فيه الشعور بالراحة والفخر أيضا. إنه منزل يعكس شخصيتك، يطغى عليه النور الطبيعي، وفيه درجة الحرارة مريحة، والروائح الطيبة تملأ المكان. إنه منزل يشجعنا على القيام بكثير من الأنشطة مع أحبائنا، داخل غرفه وفي الهواء الطلق».



وأضاف العاجي: «مهما كان حجم مساحة منزلك، ومهما اختلف نمط حياتك، فإن إيكيا بجانبك لمساعدتك، ومدك بالأفكار الملهمة والحلول القيمة التي تحتاجها لجعل منزلك الخاص مكانا يرحب بك، وبعائلتك وأصدقائك، وبكل ضيوفك».



وكجزء من حملة «منزل يرحب بالجميع»، وللاحتفال ببدء موسم الشتاء في الكويت والنشاطات التي تحصل في الهواء الطلق، أطلقت ايكيا فعاليات Extraordinary Pop-Upفي 360 الكويت، والتي تستمر من 10 نوفمبر حتى 9 ديسمبر. ويرحب Extraordinary Pop-Up في 360 الكويت بالجميع، ويدعوكم لزيارته مع أفراد العائلة والأصدقاء للاستمتاع بطقس الكويت الشتوي الرائع.



في هذا الخصوص أوضح العاجي: «مع تحسن حالة الطقس وبدء موسم البرودة، فقد حان الوقت للاستمتاع بالهواء الطلق وممارسة بعض الأنشطة الممتعة مع العائلة والأحباء. فريق خبرائنا بانتظار أهل الكويت في Extraordinary Pop-Up في 360 الكويت، حيث سيقدمون الكثير من الحلول والأفكار التي تجعل من المساحات الخارجية أكثر عملية وجمالا، وفيها كل المزايا التي تجعلها ترحب بالجميع. ستكون لدينا أيضا أنشطة وورش عمل حيث نشارك كل خبراتنا لتعلم كيفية إنشاء حياة أفضل وقضاء أوقات ممتعة معا».



الجدير بالذكر، أن مجلة «العادي صار روعة»، في عددها الرابع، الذي صدر في 11 نوفمبر، تسلط الضوء على العديد من الحلول ذات الأسعار المعقولة، والتي ستساعدك في ابتكار منزل خاص بك، فيه كل المزايا التي تجعله مكانا يرحب بالجميع، سواء في مساحاته الداخلية أو الخارجية. لمعرفة المزيد عن مجلة ايكيا، يرجى القراءة HYPERLINK «https://www.ikea.com/kw/ar/» هنا.