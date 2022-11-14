

أقامت كلية بوكسهل الكويت للبنات اليوم المفتوح للتبرع بالدم في حرم الكلية حيث كانت الدعوة للتبرع عامة لجميع طالبات وأساتذة وإداريين وإداريات الكلية. كما وفرت الكلية مكانا مجهزا بالكامل لاستقبال المتبرعين من الساعة 9:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا.



وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الأمناء د.عبدالرحمن خليفة الشايجي: «إن الكلية نظمت هذه الحملة إيمانا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وهي دعوة للجميع للتبرع بالدم، فقد تنقذ قطرة دم حياة إنسان، مشيرا إلى أن الدم هو وقود تأمين الحياة في جسم الإنسان».



وتأتي هذه الحملة في إطار عدد من المبادرات التي تبنتها الكلية في مجال التبرع بالدم والعمل على زيادة مخزون بنك الدم الذي عانى مؤخرا من نقص في فصائل دم معينة من شأنها أن تهدد حياة العديد من المرضى. والمبادرات التي تبنتها الكلية هي للاحتفال باليوم العالمي لسرطان الثدي والتي هدفت إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الفحص المبكر وأهمية الشعور بالمسؤولية، كذلك إيجاد جيل جديد من المتبرعين الدائمين الملتزمين بالتبرع بالدم 25 مرة على الأقل طوال حياتهن.