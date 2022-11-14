عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم د.حمد الدرمكي، والوفد المرافق له، وذلك لتكريم المعلمتين المتأهلتين من المرحلة الأولى في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وهما المعلمة شريفة المطوع والمعلمة ثمر الشناوي.



كما كرم الوزير العدواني جميع المشاركين في المرحلة الأولى، بحضور قياديي الوزارة، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي ضيدان العجمي والموجه الفني للاجتماعيات والمنسق العام للجائزة حمد البحوه.



وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تعزز مكانة المعلم في الميدان التربوي، خصوصا أن الجائزة تركز على 3 مراحل لتقييم أفضل الممارسات التربوية للمتسابقين خلال السنة الأولى من الدورة الرابعة، بدءا بالتقييم المكتبي للملفات ثم المقابلات الشخصية، وأخيرا إجراء المقابلات مع المعلم ثم زملاء المعلم والمتعلمين. وأشار إلى أن ذلك يدل على أهمية الجائزة ومعاييرها في الارتقاء بأداء وجودة المعلمين وفقا لأفضل المعايير العالمية، التي تسهم في تحقيق استدامة التعليم من خلال تمكين المعلم.



وشكر د.العدواني رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تقديم أشكال الدعم كافة لإبراز دور المعلم وتكريمه وتعزيز الحراك التربوي محليا وعربيا ودوليا.