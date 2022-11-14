عبدالعزيز الفضلي



حصدت الكويت ممثلة في وزارة التربية المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة فادية السعد العلمية بموسمها (2023/2022) في حفلها الختامي بمركز جابر الثقافي بإشراف التوجيه العام للعلوم، والتي أسفرت عن فوز الطالبات جنا الشايجي وفرح كمال وعذوب المكيمي من مدرسة فاطمة الصرعاوي.



وباركت الموجه العام للعلوم وعضو لجنة التحكيم الدولي منى الأنصاري للفائزات بالمسابقة، موضحة أن فكرة المشروع جاءت عندما فقدت الكويت ابنها الغواص الحر المرحوم سعود المسلم في شهر رمضان وعملية البحث عنه استغرقت عدة أسابيع.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ فكرة مشروع (سترة النجاة المبتكرة للغوص الحر) مع الطالبات عام 2021 بمسابقة الشيخة فادية سعد الصباح، وهي عبارة عن سترة نجاة مبتكرة مصنوعة من مادة تساعد الغواص الحر على الطفو والوصول إلى سطح البحر، وذلك من خلال التخلص من الأثقال تلقائيا عن طريق جهاز ضد الماء يعطي تنبيه إضاءة باللون الأحمر إذا قلت نسبة الأوكسجين عن 70% ونبضات القلب، ثم يقوم الجهاز بإرسال رسالة لرقم الهاتف المرتبط به لطلب المساعدة ولتحديد مكان الغواص عند وصوله إلى سطح البحر.



وأكدت الأنصاري أن هذه السترة ستساهم في تجنب مخاطر الغوص الحر، وأهمها الإغماء الذي يؤدي الى الغرق، وأيضا تسهل على الغواص وتساعده على الطفو والوصول إلى سطح البحر بوقت أقصر، كذلك ستجعل عملية البحث عن المفقودين أسرع، وذلك عن طريق إرسال رسالة من الجهاز عند وصول الغواص إلى سطح البحر توضح مكان تواجده.



وأوضحت أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة على الابتكار والتنمية والبحث العلمي ونشر الثقافة العلمية وتعزيز مهارات البحث العلمي، بالإضافة إلى تحفيز آلية التطوير والتقدم العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.