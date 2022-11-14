24.9 % نسبة الإصابة بـ «السكري» في البالغين من 20 إلى 79 سنة و41.7% لكل 100 ألف طفل حتى عمر 14 سنة وفقاً لتقرير أطلس للسكري عام 2021

مراجعة 13 تعاوناً رئيسياً قائماً على المستويين الإقليمي والدولي بهدف تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات والارتقاء بمنهجية الأبحاث

نهج بحثي تكاملي يجمع بين مختلف التخصصات لفك رموز التفاعلات المعقدة لحدوث «السكري»

المعهد أصدر 103 منشورات بحثية في مجلات علمية وبحثية محكمة خلال عام 2021

أجرت الحوار - حنان عبدالمعبود

كشف المدير العام لمعهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.قيس الدويري عن أن المعهد قام بتطوير نهج بحثي تكاملي يجمع بين مختلف التخصصات لفك رموز التفاعلات المعقدة التي ينجم عنها حدوث مرض السكري. وأوضح د.قيس الدويري في حوار خاص لـ «الأنباء» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكري أن إصدارات المعهد البحثية بلغت 103 منشورات بحثية في مجلات علمية وبحثية محكمة وهو الإجمالي لعام 2021، لافتا إلى وجود زيادة ملحوظة في نسبة هذه المنشورات مقارنة بالسنوات السابقة. وأضاف ان المعهد مستمر في توسيع شبكته الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تعزيز تعاونه الوطني والدولي، كاشفا عن إنجاز مراجعة 13 تعاونا إقليميا ودوليا، مبينا في الوقت نفسه أن هذه الشراكات تتيح للمؤسسات الأكاديمية والعلمية المتعددة الفرصة للتعاون في المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات للارتقاء بمنهجية الأبحاث. وتناول الدويري احتفال معهد دسمان باليوم العالمي للسكري والأنشطة المختلفة خلال اليوم العالمي للسكر، مبينا أن هناك عددا كبيرا من الناس مصابون بالسكر لكنهم لا يعلمون، وبالتالي فإن المعهد ينظم بالتعاون مع وزارة الصحة فعاليات وبرامج توعوية عن «السكر» ونشر سبل ومهارات التعايش السلمي مع هذا المرض وعوامل خطورته، كما تطرق الحوار إلى عدد من الأمور، فإلى التفاصيل:



بداية، تحتفلون باليوم العالمي للسكري كل عام في 14 نوفمبر، فماذا أعددتم للاحتفال لهذا العام؟



٭ يواصل معهد دسمان للسكري جهوده للحد من تزايد نسبة الإصابة بداء السكري والتصدي له في البلاد، ليكون أحد أهم المراكز الشاملة للأبحاث والعلاج والتوعية في مجال تخصصه، وبمناسبة يوم السكر العالمي والذي يصادف 14 نوفمبر، يقيم المعهد فعاليات متنوعة في مجمع الحمراء التجاري لهذا العام من الساعة الـ 11 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وذلك برعاية من بيت التمويل الكويتي.



والمعهد ينظم هذا اليوم المفتوح سنويا تماشيا مع رسالته، وللتأكيد على الحرص على إطلاق برامجه التوعوية، حيث إن الكثير من أفراد المجتمع مصابون بالسكري ولا يعلمون، ومعهد دسمان للسكري يعمل وفق استراتيجية توعوية وبرامجية محددة بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجامعات والهيئات العالمية المرموقة للتصدي والوقاية من مخاطر مرض السكري.



وقد حرصنا على أن تكون فعالية يوم السكر العالمي مشتملة على عدة فقرات مخصصة للعموم، خاصة ان الهدف من الاحتفالية هو تسليط الضوء على السكري، وإيصال رسالة توعوية، ونشر سبل ومهارات التعايش السلمي مع هذا المرض وعوامل الخطورة، وكيفية الوقاية منه، كما تتضمن فعالياتنا إجراء فحوصات طبية للسكر وقياس المؤشرات الحيوية للحضور، علاوة على تقديم إرشادات طبية ونصائح عن التغذية وأنماط الحياة السليمة والعديد غيرها من الفعاليات الشيقة المخصصة للأطفال والهدايا، وذلك في مجمع الحمراء التجاري لهذا العام وليس في مقر المعهد.



قرار أممي



ولماذا اختيار هذا التاريخ للاحتفال باليوم العالمي للسكر؟



٭ تقام فعاليات يوم السكر العالمي بتاريخ 14 نوفمبر من كل عام حول العالم، وقد اختير هذا اليوم لأنه يوافق يوم ميلاد فريدرك بانتنج الذي يعود إليه الفضل مع شارلز بست في اكتشاف الأنسولين.



ويجدر بالإشارة إلى أن إقرار الأمم المتحدة ليوم السكري العالمي جاء بعد اعتماد القرار رقم 61/225 في ديسمبر عام 2006، وقد كان هذا القرار هو البداية لحملة تقودها فيدرالية السكر العالمية لزيادة الوعي حول السكري ومضاعفاته الخطرة.



ويعتبر قرار الأمم المتحدة المذكور مرض السكري على أنه مرض مزمن معيق ومكلف، ويشكل تهديدا للكثير من الأسر والبلدان والعالم أجمع. وقد قدمت الأمم المتحدة الدعم ليوم السكري العالمي وتحث دول العالم على اتخاذ اللازم لمكافحة هذا الوباء بشكل عاجل.



هل هناك شراكات جديدة لمعهد دسمان على غرار شركتكم مع «دافني»؟ وإلى أين وصلتم في هذا الأمر؟



٭ في عام 2021، استمر معهد دسمان للسكري في توسيع شبكته الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تعزيز تعاونه الوطني والدولي. تمت مراجعة ثلاثة عشر تعاونا رئيسيا قائما على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تتيح هذه الشراكات للمؤسسات الأكاديمية والعلمية المتعددة الفرصة للتعاون في المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات للارتقاء بمنهجية الأبحاث.



سجل وطني



الأبحاث جزء مهم من عمل المعهد، ولديكم الكثير من الدراسات والأبحاث تم نشرها عالميا مؤخرا، هلا حدثتنا عن الأبحاث والدراسات التي قمتم بها خلال الفترة السابقة؟ وما الذي تعملون عليه خلال الفترة المقبلة؟



٭ يجري المعهد العديد من الأبحاث والمشاريع حول مرض السكري ومضاعفاته المختلفة من بينها على سبيل المثال لا الحصر، عيادة التغلب على السكري من النوع الثاني والتي تستقبل المرضى ممن ينطبق عليهم شروط معينة، وكذلك البحث القائم حول دراسة تأثير السكري على المخ، ودراسة نمط الحياة على السكري، ودراسة تأثير تمارين المقاومة في المنزل للتحكم بالسكري ومضاعفاته. كما يطور المعهد السجل الوطني للسكري بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالارتباط مع جميع المراكز الصحية الأولية والمستشفيات في الكويت.



وهناك العديد من الأبحاث والدراسات التي تتمحور حول دور المناعة والعوامل الوراثية والبيئية والسمنة ونمط الحياة وارتباطها وعلاقتها بحدوث مرض السكري، حيث بلغ عدد المشاريع التي هي قيد التنفيذ 54 مشروعا حتى نهاية عام 2021. وبشكل عام، تركز أبحاث معهد دسمان على احتياجات الكويت في سياق مرض السكري، وتتماشى مع تحسين المعطيات الصحية لسكان الكويت. وقد طور المعهد نهجا بحثيا تكامليا يجمع بين مختلف التخصصات لفك رموز التفاعلات المعقدة التي ينجم عنها حدوث مرض السكري.



أما فيما يخص إصدارات المعهد البحثية، فقد بلغت لعام 2021 إجمالي 103 منشورات بحثية في مجلات علمية وبحثية محكمة، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية.



ولدى المعهد مكتب ترجمة براءات الاختراع والأبحاث (PRTO) والذي يهدف إلى الاستفادة من نتائج أبحاث معهد دسمان للسكري وتطبيقها على أرض الواقع. أما فيما يخص براءات الاختراع فقد حصل المعهد على عدد منها في المجالات البحثية ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي براءات الاختراع حتى تاريخه عدد 4 براءات اختراع ممنوحة ومسجلة باسم معهد دسمان للسكري.



نسب مرتفعة



هل لديكم إحصائيات عن نسبة الإصابة بالسكري بين الكبار والأطفال؟



٭ وفقا لآخر الإحصائيات الواردة في تقرير أطلس للسكري لعام 2021، والذي يصدر عن فيدرالية السكر الدولية، فقد بلغت نسبة الإصابة بالسكري 24.9% بين الفئة العمرية من البالغين من سن 20 - 79 سنة. أما فيما يخص الفئة العمرية 0-14 سنة، فقد بلغت معدلات الإصابة بمرض السكري ما نسبته 41.7% لكل 100 ألف طفل من هذه الفئة العمرية المذكورة.



تم الاعتماد من قبل فيدرالية السكر الدولية معهد دسمان للسكري كمركز للتميز في مرض السكري، هلا حدثتنا عن هذا الموضوع؟



٭ اعتمد المعهد كمركز للتميز في معالجة والتصدي لمرض السكري، لدوره البارز في مجال الأبحاث والرعاية الطبية وتوعية المرضى، وهذا الاعتماد من شأنه المساهمة في تعزيز دور المعهد إقليميا ودوليا، خصوصا أن المعهد سيكون جزءا من شبكة تعاونية دولية للتنسيق والإعداد لبذل المزيد من الجهود في مجال التوعية حول مرض السكري وتمكين المرضى من التحكم به، حيث إن هذا الاعتماد يضاف إلى رصيد المعهد الزاخر بالإنجازات الأخرى، ومنها الاعتماد الذي حصل عليه مختبر المعهد من كلية أمراض الباثولوجيا الأميركية، والاعتماد الكندي بالمستوى الماسي وهو الأعلى.



وللعلم، فإن فيدرالية السكر الدولية، ومقرها العاصمة البلجيكية بركسيل، تضم أكثر من 200 جمعية لمرضى السكر موزعة على أكثر من 160 بلدا، تعمل على تحسين وضع حياة المرضى والتخفيف من معاناتهم.



منظومة الرعاية



يقوم المعهد بإعداد برامج تدريبية للمختصين بالتمريض والتغذية وغيرهما، هلا ذكرت تأثير هذه الدورات وأهدافها؟



٭ لدى معهد دسمان للسكري عدة اتفاقيات تعاون مع جهات متخصصة من بينها منظمة الصحة العالمية، حيث يقوم المعهد بعقد برامج تدريب متقدمة المستوى للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية التي تعنى بمرض السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية في الكويت.



من ناحية أخرى، لايزال معهد دسمان للسكري هو المركز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقدم برنامج دافني، وهو برنامج تعليمي مخصص للمصابين بالسكري من النوع الأول يهدف لمساعدة المنتسبين إليه على التعايش مع مرض السكري بشكل أفضل وعلى تمكينهم من معرفة كيفية تعديل جرعات الأنسولين لتتناسب مع كميات ونوع الطعام المستهلك.



أما فيما يخص تأثير هذه الدورات وأهدافها، فيحرص المعهد على رصد التأثير التعليمي لهذه البرامج والدورات بشكل متقن، وقد ترتب عليها العديد من النتائج الإيجابية المرجوة خصوصا فيما يخص مستويات السكر التراكمي، حيث سجلت انخفاضا لدى المصابين بالنوع الأول من السكري بنسبة ملحوظة.



ويعقد المعهد باستمرار وعلى مدار العام دورات وورش عمل وبرامج توعوية وتدريبية لمختلف شرائح المجتمع سواء من المهنيين أو المرضى أو العموم، حيث تركز هذه البرامج والمبادرات البحـثـيـــة والـتـعـلـيـمـيــة والتوعوية عـلــى التعـلـيــم والتطوير والتقــدم من أجل علاج مرض السكري والوقاية منه وكذلك التصدي له للحد من العبء الناجم عنه.



وبشكل عام، يولي المعهد جل اهتمامه للبحث العلمي في المقام الأول، إلا أن ذلك يسير جنبا إلى جنب مع الخدمات التي يقدمها كالعلاج في مختلف تخصصات مضاعفات مرض السكري، والتوعية المستمرة لمرضى السكري وللعامة من أجل الوقاية من المرض والتدريب على مستوى متقدم ومتكامل، وعلى أثر ذلك قد نال المعهد عدة جوائز واعتمادات محلية وإقليمية وعالمية استحقها عن جدارة.





