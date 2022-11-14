عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى جابر الأحمد د.منال عيسى جابر عن استضافة القسم الاستشاري الزائر المتخصص في جراحة وعلاج الأورام النسائية البريطاني د.صلاح الدين صوان عبر ورشة عمل تم من خلالها إجراء العديد من العمليات المتنوعة بالتعاون مع استشاري الأورام النسائية د.وفاء الدويسان. وذكرت د.جابر أن من أهم العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بمشاركة الاستشاري الزائر هي عمليات جراحية لأورام نسائية مختلفة منها ما هو على «المبيض» أو «الرحم» أو غيرهما، فضلا عن جراحات متنوعة إما عن طريق فتح «البطن» أو «المنظار» أو «الروبوت الجراحي». وأفادت بأن الاستشاري الزائر قام بإلقاء محاضرات عن استخدام الروبوت الجراحي في الجراحات النسائية ومحاضرات عن أورام المبيض، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة عبر برنامج الأطباء الزوار لاستقطاب المتخصصين في مجال النساء والولادة للاستفادة من خبراتهم.