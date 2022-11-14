عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة مركز عبدالله المبارك الصحي د.عبير العيسى عن افتتاح أول عيادة للرضاعة الطبيعية في الرعاية الصحية الأولية على مستوى الكويت في المركز.



جاء هذا في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الاحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية تحت رعاية مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي وحضور رئيس الرعاية



الأولية د.حسين المطيري.



وبينت أن العيادة تضم أطباء عائلة وتمريض من مركز عبدالله المبارك الصحي، مشيرة إلى أن هذه العيادة ستكون مساندة لعيادة الرضاعة الطبيعية في مستشفى الفروانية والتي بلغ عدد مراجعيها اكثر من 50 مراجعا في اليوم.



والجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال نظمت الاحتفالية بمشاركة قسم الأطفال برئاسة د.ريما الصوان وقسم النساء والولادة برئاسة د.أمل خضر.