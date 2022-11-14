علاء مجيد



تعكس بيانات شركات الاستثمار في الكويت أن الكاش والودائع دائما ما يكون لهما الغلبة خلال دورات التشديد النقدي ورفع الفائدة، حيث انخفضت الأصول المدارة بنهاية سبتمبر لشركات الاستثمار الكويتية الـ 43 الموزعة بين 22 شركة تقليدية و21 شركة إسلامية لتصل إلى 24.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي بانخفاض بلغت نسبته 10.3% وبقيمة بلغت نحو 2.8 مليار دينار مقارنة بإجمالي أصول مدارة بلغت 27.46 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي.



وتتوزع الأصول المدارة بين شركات الاستثمار الكويتية بين شركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تدير أصولا بلغت قيمتها بنهاية سبتمبر 3.5 مليارات دينار وشركات الاستثمار التقليدية وبلغ إجمالي قيمة أصولها المدارة بنهاية سبتمبر 21.2 مليار دينار وتسيطر على الجزء الأكبر من تلك الأصول.



وحققت الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية تراجعا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 2022 بنسبة 1.16% وبقيمة 249 مليون دينار لتصل إلى 21.159 مليار دينار مقارنة بـ 21.408 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.



كما تراجعت أيضا على أساس شهري بنسبة 5.3% وبقيمة 1.198 مليار دينار مقارنة بـ 22.357 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي. أما على المستوى السنوي فقد ارتفعت بقيمة 119 مليون دينار وبنسبة 0.56% مقارنة بـ 21.040 مليار دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.



وتراجعت الأصول المدارة عبر صناديق الاستثمار من بداية العام بنسبة 1.87% وبقيمة 34 مليون دينار لتصل الى 1.810 مليار دينار مقارنة بـ 1.844 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي. وانخفضت أيضا على أساس شهري بنسبة 5.33% وبقيمة 102 مليون دينار مقارنة بـ 1.912 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي.



أما على المستوى السنوي فقد تراجعت أيضا الأصول المدارة بنسبة 0.87% وبقيمة 16 مليون دينار مقارنة بـ 1.826 مليار دينار في الشهر المقابل من العام الماضي.



وحققت الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار الإسلامية نموا ملحوظا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 2022 بنسبة 5.15% وبقيمة 171 مليون دينار لتصل إلى 3.489 مليارات دينار مقارنة بـ 3.318 مليارات دينار في ديسمبر الماضي. بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 4.1% وبقيمة 152 مليون دينار مقارنة بـ 3.641 مليارات دينار في أغسطس الماضي. أما على المستوى السنوي فقد زادت الأصول المدارة بنسبة 6.3% وبقيمة 207 ملايين دينار مقارنة بـ 3.282 مليارات دينار في سبتمبر من العام الماضي.



وتراجعت الأصول المدارة لشركات الاستثمار الإسلامية عبر صناديق منذ بداية العام بنسبة 18.8% وبقيمة 109.2 ملايين دينار لتصل إلى 488.7 مليون دينار مقارنة بـ 597.9 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي وعلى أساس شهري فقط تراجعت أيضا بنسبة 3.17% وبقيمة 16 مليون دينار مقارنة بـ 504.7 ملايين دينار في أغسطس الماضي. وانخفضت أيضا على أساس سنوي بنسبة 14.7% وبقيمة 84.8 مليون دينار مقارنة بـ 573.5 مليون دينار في سبتمبر من العام الماضي.