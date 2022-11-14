خالد الصغير: الوقت الحالي مناسب للمستثمرين الباحثين عن فرص مميزة.. خاصة مع انتعاش السوق





أعلنت شركة ريم العقارية عن تنظيم مزاد عقاري لبيع عدد من العقارات التجارية لصالح احد عملائها المميزين، حيث حددت يوم 9 يناير 2023 موعدا لعقد المزاد.



وفي هذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد الصغير إن شركة ريم العقارية التي كانت ومازالت من بين الشركات المتميزة في مجال إدارة العقارات وتنظيم المزادات العقارية منذ اكثر من 29 عاما مضت، تستعد حاليا لتنظيم مزاد عقاري سيتضمن طرح مجموعة 6 عقارات تجارية تمتاز بمواقعها وعوائدها اللافتة، حيث تصل القيمة الإجمالية للعقارات المطروحة في المزاد إلى 64.4 مليون دينار سعرا ابتدائيا.



وأشار إلى أن شركة ريم التي تدير عددا كبيرا من العقارات لصالح عدد من العملاء في السوق المحلي، لديها الخبرة الكبيرة في مجال إدارة الأملاك وتنظيم المزادات العقارية، حيث نظمت خلال السنوات الطويلة الماضية مزادات متنوعة لصالح عملائها، وحققت خلالها نتائج مبهرة لاقت استحسان أصحاب المحافظ والأملاك العقارية كافة.



وأضاف الصغير أن الوقت الحالي مناسب جدا للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مميزة في السوق، خاصة بعد عودة الانتعاش من جديد بعد فترة من توقف الأنشطة الاقتصادية خلال العامين الأخيرين وندرة الفرص الاستثمارية، وأن المزاد المذكور يعد إحدى الفرص العقارية الاستثمارية المميزة كونه يتضمن 6 عقارات تجارية مدرة للدخل بإيرادات ممتازة وبهوامش ربح فريدة، كما أن تلك العقارات ذات سمعة تجارية مرموقة في الكويت، وتعد Landmarks بمختلف المناطق والمحافظات حيث ان العقارات المطروحة موزعة جغرافيا على جميع مناطق الكويت، ومن واقع خبرات شركة ريم العقارية أن تلك المناطق تحمل مؤشرات واعدة للاستثمار العقاري، لاسيما في هذا التوقيت المناسب الذي يتميز بطفرة عقارية واقتصادية على جميع الجوانب بالكويت ومن أهم تلك العقارات (مجمع الليوان) الواقع على أرض تبلغ مساحتها 5592 مترا مربعا ويقع على شارع رئيسي و3 شوارع بسعر إبتدائي يبدأ من 30 مليون دينار، علما أن الدخل الافتراضي الشهري للمجمع هو 193.7 ألف دينار، ويعد الليوان من افضل المراكز التجارية فخامة ومساحة ومنطقة تجارية واعدة جدا.



أما العقار الثاني الذي سيتم طرحه بالمزاد فهو (برج ستار) التجاري الواقع على أرض تبلغ مساحتها 582 مترا مربعا في منطقة المرقاب على شارع رئيسي وسكة، ويبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 61.9 ألف دينار، حيث سيتم طرحه بسعر ابتدائي يبلغ 10.4 ملايين دينار، ويعد أحد اكثر المجمعات التجارية شهرة في محافظة العاصمة.



أما ثالث العقارات المطروحة في المزاد فهو (مجمع الحرمين) التجاري الواقع على مساحة 1600 متر مربع في منطقة الجهراء ويطل على شارع رئيسي وساحة، ويبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 54.4 ألف دينار، حيث من المقرر أن يتم طرحه بسعر ابتدائي 9.2 ملايين دينار، ويعد أحد أكثر المجمعات التجارية شهرة في محافظة الجهراء.



أما رابع العقارات التي سيتم طرحها في المزاد فهو (مجمع الاسطورة) التجاري الواقع على مساحة 790 مترا مربعا في شارع حبيب مناور بمنطقة الفروانية والذي يبلغ دخله الافتراضي الشهري 36.9 ألف دينار، والذي سيتم طرحه بسعر ابتدائي قدره 5.8 ملايين دينار.



وتطرح «ريم» كذلك (مجمع حور) التجاري الواقع على مساحة 800 متر مربع في منطقة الفحيحيل، والذي يبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 33.5 ألف دينار، حيث من المقرر أن يتم طرحه في المزاد بسعر ابتدائي 5.5 ملايين دينار.



أما سادس العقارات التي ستطرح في المزاد فهو (مجمع فاريا) التجاري الواقع على أرض تبلغ مساحتها 548 مترا مربعا على شارع بيروت الرئيسي في منطقة حولي، والذي يبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 21.2 ألف دينار، والذي سيتم طرحه في المزاد بسعر ابتدائي 3.5 ملايين دينار.



ودعا الصغير الراغبين في المشاركة في المزاد العقاري إلى ضرورة مراجعة الإدارة الرئيسية لشركة ريم العقارية في منطقة الشرق، وذلك للتوقيع على عقد دخول المزاد، علما أن آخر يوم لتسجيل الدخول بالمزاد 8 يناير 2023.