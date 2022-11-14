مصطفى صالح



شهدت بورصة الكويت خلال جلسة تعاملات أمس ارتفاعات جماعية قوية لمؤشراتها تخطت الـ 1%، لتسجل بنهاية التعاملات ارتفاعا بالقيمة السوقية بقيمة 519.9 مليون دينار لتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق نحو 48.8 مليار دينار، بالمقارنة بقيمتها البالغة 48.2 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



وجاءت هذه الارتفاعات القوية لمؤشرات السوق الكويتي بدعم من ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، وأيضا المكاسب القوية التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية، وقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت تعاملات أمس مرتفعا بنسبة 1.15% والمؤشر العام للسوق 1.1% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.3% والسوق الرئيسي 0.8%.



وارتفعت يوم الجمعة أسعار النفط عند التسوية بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولارا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.49 دولار، أي 2.9%، إلى 88.96 دولارا للبرميل.



وخلال جلسة أمس، صعدت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.6%، وبنك الكويت الوطني 0.5%، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 5.1%، وأجيليتي 0.6%، كما صعدت أسهم المتكاملة 4.2%، وشركة الخليج للكابلات 3%، وعقارات الكويت 3.7%.



في المقابل، هبطت أسهم بيت الطاقة 5.4% وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) 8.3% وميزان 1.7%، وبلغت قيمة التداول بنهاية الجلسة نحو 84.51 مليون دينار، وزعت على 416.56 مليون سهم، بتنفيذ 14.98 ألف صفقة، ودعم أداء الجلسة ارتفاع 10 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بـ 1.56%، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها الرعاية الصحية بنحو 5.66%.