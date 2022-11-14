نظم النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية سباق «ريد بول ـ تحدي الجزيرة» الذي أقيم اول من أمس السبت وسط جزيرة فيلكا في تجربة مميزة وفريدة ومليئة بالإثارة والحماس وذلك بحضور نائب رئيس النادي الدولي الكويتي أنور بوخمسين وأمين سر النادي عيسى حمزة وأمين صندوق النادي محمد بوخمسين ومدير عام النادي حمد معرفي وعضو الجمعية العمومية للنادي نوري بندر، ونجم الأزرق السابق سعد الحوطي.



وشارك في السباق الذي يعتبر خليطا بين «الموتوكروس» و«الإندورو» 64 متسابقا، جالوا طرقات الجزيرة المتعددة ومتنوعة ما بين رملية واسفلتية وصحراوية.



وأحرز المركز الأول في الترتيب العام البريطاني روس رذرفورد، وجاء ثانيا الأميركي دينيس ستابلتون، وحل في المركز الثالث معاذ الأنصاري.

وفي فئة (MX2) جاء ستابلتون أولا ومحمد الأنصاري ثانيا، وعبداللطيف الخنة ثالثا، وفي الفئة المفتوحة أحرز رذرفورد المركز الأول، والأنصاري المركز الثاني، وصباح الناصر المركز الثالث. أما في فئة (ADVENTURE) ففاز علي السالم بالمركز الأول، وحل اللبناني إيف خضرا ثانيا، وعلي البكر في المركز الثالث.



وقال أمين سر النادي عيسى حمزة: «نظمنا هذا الحدث بالتعاون مع شركة ريد بول وأطلقنا عليه اسم (تحدي الجزيرة)، وشارك فيها 64 متسابقا خاضوا التصفيات الأولية وتأهل منهم 34 متسابقا للسباق النهائي الذي اشتمل على 3 فئات».



وأكد حمزة أن النادي الدولي الكويتي سيرفع تقريرا للاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM) يستفسر فيه عن امكانية تنظيم مثل هذا السباق على المستوى العالمي في المستقبل القريب، واعدا بأن يضم السباق متسابقين عالميين على أعلى مستوى.



من جانبه، أكد مدير النتائج والتتبع الألماني فولفغانغ شنايدل، ان التجربة كانت «فريدة ومميزة جدا» لأن السباق لم يكن «موتوكروس» ولا «إندورو»، وهو أمر جديد لم يسبق له الإشراف عليه طوال أكثر من 22 عاما قضاها في هذا المجال.