حقق أستون فيلا فوزا غاليا على حساب مستضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد مساء أمس ضمن مباريات المرحلة الـ 16 من الدوري الانجليزي الممتاز «البريمييرليغ».



وتقدم برايتون في البداية عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة الأولى، قبل أن يرد «الفيلانز» بهدفين حملا توقيع داني إنغز (20 من ركلة جزاء و54).



ورفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ 12، ليبتعد قليلا عن دوامة الهبوط، فيما بقي برايتون على رصيده السابق بـ 21 نقطة في المركز السابع.



وتغلب أرسنال على مضيفه ولفرهامبتون 2-0، وليبتعد في صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة، وبفارق 5 نقاط من مطارده المباشر مان سيتي الذي تعثر بخسارته من برينتفورد 1-2.



كما واصل نيوكاسل نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الخامس تواليا عندما عمق جراح ضيفه تشلسي بالفوز عليه 1-0، ليعزز الفائز موقعه في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيما مني تشلسي الذي فشل في الفوز في مبارياته الـ 5 الأخيرة في الدوري بالخسارة الثالثة تواليا والرابعة في مختلف المسابقات.



من جانبه، قال مدرب أرسنال مايكل أرتيتا بعد الفوز على ولفرهامبتون: «شكرا للجماهير على الدعم والطريقة التي ساعدوا بها النادي، ويجب أن يستمتعوا بصدارة الدوري»، مضيفا: «أظهرنا نوعا آخر من النضج الكروي، في البداية كافحنا لتحطيمهم، وكنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني وكان لدينا المزيد من الشجاعة والمخاطرة ولكننا لم نسمح لهم أيضا للإفلات منا».



إيطاليا



وفي إيطاليا، أسقط إنتر مضيفه أتالانتا 3-2 أمس وفض الشراكة معه في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأخيرة قبل التوقف من أجل بطولة كأس العالم.



وتقدم أصحاب الأرض بركلة جزاء للنيجيري أديمولا لوكمان (25)، فيما عادل البوسني إدين دجيكو لإنتر (36) قبل أن يمنحه التقدم (56)، وسجل الأرجنتيني خوسيه-لويس بالومينو الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (61) قبل أن يقلص شخصيا الفارق لأصحاب الأرض من دون أن يجنبهم الهزيمة (77)، ليرفع الفائز رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 27 نقطة سادسا.



ألمانيا



استبق بايرن ميونيخ حامل اللقب قمة فرايبورغ وأونيون برلين المرتقبة الأحد، وحصن صدارته بفوزه على مضيفه شالكه متذيل الترتيب 2-0 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وجاءت ثنائية الفريق الپافاري عبر سيرج غنابري (38) والكاميروني إريك-مكسيم تشوبو-موتينغ (52) بعد تمريرتين حاسمتين من الواعد جمال موسيالا.



ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، في آخر مبارياته قبل مونديال قطر 2022، أما شالكه، فبقي في مكانه بقاع الترتيب.



فرنسا



عزز فريق باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أوكسير 5 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.



وسجل أهداف سان جرمان، كيليان مبابي، وكارلوس سولر، وأشرف حكيمي، وريناتو سانشيز، وهوجو إيكيتيكي، ورفع سان جرمان رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب.