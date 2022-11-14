مع انطلاق بطولة رابطة ألعاب القوى الجامعية في الكويت UAAK، حققت فرق الجامعة الأمريكية في الكويت الفوز في عدد من المباريات التي أقيمت مؤخرا في الحرم الجامعي بالسالمية، حيث فاز فريقا الرجال والنساء في مباريات كرة السلة على فرق الجامعات المشاركة، كما فاز فريق كرة الصالات للنساء وكرة القدم للرجال.



واستضافت الجامعة الأمريكية في الكويت عددا من المباريات التي تضم فرقا رياضية مختلفة من الجامعات الأخرى، وذلك بحضور العديد من الطلبة المشجعين، الأمر الذي يساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم الرياضية، والاندماج مع طلبة الجامعات الأخرى.



وأشادت عميدة الشؤون الطلابية بالجامعة هلا العبدالرزاق، بأداء الطلبة خلال المباريات، مبينة أنهم يتحلون بالروح الرياضية والمثابرة لتحقيق الفوز، كما أنهم يظهرون قدراتهم بشكل استثنائي في جميع البطولات التي يخوضونها، معربة عن فخرها بجميع الرياضيين في الجامعة.



بدوره، أوضح المنسق الرياضي الأول المدرب محمد الصالح، أن البطولة تضم مؤسسات التعليم العالي، حيث تتنافس الفرق لتحقيق الفوز في عدد من المباريات التي تقام خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مبينا أن هذه البطولات تمنح الطلبة الشباب فرصة لتطوير مهاراتهم في الرياضات المختلفة، والاستمتاع بأوقاتهم في خوض منافسات رياضية داخل أسوار الجامعة، حيث توفر لهم الجامعة مدربين محترفين وتقدم المرافق الرياضية والأدوات التي يحتاجونها، ومن ثم يمكنهم الانطلاق للمنافسة المحترفة.



يذكر أن الجامعة الأميركية في الكويت تشارك سنويا في اتحاد ألعاب القوى الجامعية في الكويت (UAAK)، وفي بطولة التعليم العالي للمؤسسات الخاصة والحكومية، وعلى مر السنين، يتم تنظيم بطولات جماعية لبعض الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم وكرة الريشة وتنس الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة.