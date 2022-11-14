تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح برغبة بعدم الاعتداد بإيصال التيار الكهربائي فقط للبدء في سداد القرض الإسكاني، وأن يتم البدء في التحصيل عقب الانتهاء من جميع الخدمات والبنى التحتية بالمدينة السكنية.

وقال في مقدمة اقتراحه، تعاني المدن الإسكانية الجديدة من نقص شديد في الخدمات والبنى التحتية، وبسبب ذلك يفاجـأ المـواطن عقب تسلمه البيـت الحكومي أو بعد الانتهاء مـن بنائـه وإيصال التيار الكهربائي والبدء في سداد القرض الإسكاني غياب أغلب الخدمات الوزارية والبنى التحتية الضرورية في المدينة السكنية الجديدة، ويعود ذلك إلى تأخر الجهات الحكومية في تسلم أغلب المشاريع المهمة من الشركات المنفذة وأغلبها مشاريع لخدمات أساسية لا غنى عنها مرتبطة بوزارات الصحة والداخلية والتربية، الأمر الذي يجبر المواطن على الذهاب إلى المناطق القريبـة لـه لتلبية احتياجاته الضرورية اليومية أو الانتقال للسكن في مناطق تتمتع بالخدمات حتى الانتهاء من جميع المشاريع الخدمية.

ونص الاقتراح على مايلي:

1-عدم الاعتداد بإيصال التيار الكهربائي فقط للبدء في سداد القرض الإسكاني، ويتم البدء في تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة لبنك الائتمان الكويتي أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقب الانتهاء من جميع الخدمات والبنى التحتية بالمدينة السكنية وأهمها تشغيل المخافر والمستوصفات والمدارس بجميع مراحلها وكذلك الجمعيات التعاونية أو فروعها المختلفة.

2- تشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة الإشراف على الانتهاء من جميع الخدمات والبنى التحتية للمدن الجديدة وتتولى مهمة الإعلان في الجريدة الرسمية عن تسلم مشاريع الخدمات كافة، ويكون اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية هو تاريخ استحقاق أول قسط للقرض الإسكاني وفق الآلية المتبعة لبنك الائتمان الكويتي أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية