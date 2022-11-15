مفرح الشمري



بعد ختام اعمال الدورة الـ22 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون التي استضفتها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 9 الى 12 الجاري تحت شعار «الاعلام في عالم يتشكل»، وجب علينا توجيه الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة الرياض قلب الاعلام العربي النابض والقائمين على هذا المهرجان وعلى رأسهم وزير التجارة ووزير الاعلام بالوكالة د.ماجد القصبي والرئيس التنفيذي لهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية «إسبو» محمد بن فهد الحارثي ولفريقهم الاعلامي والفني للجهد المبذول من قبلهم لتنظيم هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بشقيه الحكومي والخاص والتي غادر بها المهرجان للمرة الاولى ومنذ 40 عاما بلد المقر (تونس) لتشكل هذه الدورة مرحلة مفصلية في تاريخ الاعلام العربي باحتضانها اكثر من 400 شركة اعلامية متخصصة واكثر من 25 قناة تلفزيونية محلية و80 بيتا من أكبر بيوت الانتاج الاعلامي وما يفوق 20 اذاعة محلية وبما يقارب من حضور 1000 اعلامي من مختلف الدول العربية.



نقول شكرا لحرص المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة لسعيهم لتنظيم هذه الدورة والتي تتماشى مع التحولات المدهشة في شتى المجالات التي تشهدها السعودية حاليا، تحولات تبهر القريب والبعيد وتؤكد على المكانة الجوهرية التي تحتلها المملكة العربية عربيا وإسلاميا.



فعلى مدى 4 أيام متتالية عاش ضيوف المهرجان حراكا إعلاميا وفنيا وتقنيا جميلا من خلال أنشطة المهرجان المتنوعة من جلسات حوارية سلطت الضوء على مستقبل الاعلام الجديد والدور المناط بالدول العربية لاتباعه ليبقى اعلامنا مواكبا التكنولوجيا التي نعيشها بالإضافة الى جلسات حوارية تحدثت عن الانتاج المحلي التلفزيوني والاذاعي وبرامج مواقع التواصل وأهميتها في الوقت الحالي لتوصيل ما نريده من خلالها بسلاسة في ظل التقنيات الحديثة التي اطلع عليها ضيوف المهرجان من خلال معرض مستقبل الاعلام الجديد الذي جذب الجمهور قبل الضيوف لمشاهدة افضل الاجهزة والتقنيات الفنية الذي يحتاجها اعلام المستقبل.



شكرا الرياض على ما قدمتيه في هذه الدورة الاستثنائية التي تعتبر الأميز طوال محطات مسيرة المهرجان الذي انطلق من عام 1981 وذلك من خلال الانشطة المصاحبة لها والزخم الاعلامي الكبير الذي واكبها داخل السعودية وخارجها.. وألف مبروك للمكرمين والفائزين في مسابقات المهرجان بشقيها الاذاعي والتلفزيوني وفئاتها المتعددة..



والقادم أجمل بإذن الله.



تكريم محمد العواش



التقى النائب الأول لرئيس اتحاد اذاعات الدول العربية والمستشار الاعلامي بمكتب وزير الاعلام محمد العواش مع وزير التجارة ووزير الاعلام السعودي بالوكالة ماجد القصبي حيث شكره على حسن الضيافة وعلى حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم هذه الدورة الاستثنائية بالرياض.



ومن جهة اخرى، كرمت جمعية «اعلاميون» في المملكة العربية السعودية النائب الاول لرئيس اتحاد اذاعات الدول العربية والمستشار الاعلامي بمكتب وزير الاعلام محمد العواش بعد مشاركته في الندوة التي اقامتها الجمعية تحت عنوان «اتحاد اذاعات الدول العربية والمنظمات الاعلامية الاهلية علاقة تكامل وشراكة مثمرة» بمشاركة رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري سابقا اسماعيل الششتاوي وتصدى لإدارة الندوة عضو جمعية «اعلاميون» مبارك العصيمي.