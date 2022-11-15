ترقبوا أغنيتي الجديدة 17 الجاري.. وبصدد تصوير 4 كليبات

«هو احنا غُرب» بالمصري كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي



دعاء خطاب

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أعرب الفنان بدر الشعيبي عن سعادته بتصدر ألبومه «النسخة الجديدة» قائمة الأعلى استماعا ومشاهدة، كما أن اغنية «عن حب» كسرت حاجز الـ المليوني مشاهدة في أقل من شهر، وقال خلال حديثه لـ «الأنباء»: نحن نسعى ونجتهد ونأخذ بأسباب النجاح وبالنهاية التوفيق من رب العالمين، مرجعا الفضل الى فريق العمل والإدارة.



وعن فكرة الفيديو كليب التي أوحت في تصويرها بأنه قد تزوج من جديد بعد قصة حب، أجاب الشعيبي (ضاحكا): كانت فكرتي، وتلقيت العديد من الاتصالات من جميع أصدقائي يتساءلون أيضا لكني أجبت ان تلك كانت فكرة دعائية للكليب وقد أخذت موافقة زوجتي قبل تنفيذها لأنها هي المعنية فقط بهذا الأمر، وأقول لها «أم فردوس أنت الأولى والثانية والأخيرة».



وأضاف الشعيبي: انتهينا من تصوير فيديو كليب في جمهورية مصر العربية بعنوان «هو احنا غرب» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل وتصدى لإخراجها محمد القاضي وهي باللهجة المصرية.



وحول سبب توجهه لهذا الون من الأغاني، أوضح: الأجواء الفنية في مصر حماسية وتشجع على الإبداع، كما أنني تعاونت مع عدد من الأسماء الكبيرة والشابة ورأيت أفكارا مبتكرة ومختلفة، لذلك نحن بصدد تصوير 4 أغان أخرى، كاشفا عن إطلاقه لأحدث أغانيه بتاريخ 17 المقبل، مضيفا: انتظروا أغنيتي الجديدة وأعدكم بشيء قوي.



أما عن الحفل الذي أقامه مؤخرا في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة في مصر مع الفنان محمود العسيلي و«دي جي» مارتن، فأكد الشعيبي أنها كانت أولى حفلاته في مصر ولاقت أصداء إيجابية من الجمهور المصري والخليجي والعربي بشكل عام، وتابع: نتطلع لإقامة المزيد من الحفلات في مصر، مستدركا: تشرفت أيضا بتمثيل بلدي السعودية في أوبريت «لمتنا» في حفل 6 أكتوبر السنوي أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وتحدث بدر عن استعداده لإقامة حفل مع الفنان المصري تامر حسني، قائلا: «فضحتينا»، حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة بشأن هذا الحفل، وسأفصح عنه حال تأكيده.