ياسر العيلة



تحل يوم 11 ديسمبر المقبل الذكرى السنوية الأولى على رحيل الشاعر الشيخ دعيج الخليفة، رحمه الله، وبهذه المناسبة ستقام ليلة خاصة تحت شعار «ليلة وفاء».

وحول تفاصيل هذا الخبر تحدث المشرف العام على تنظيم تلك الليلة الإعلامي علام الخطيب، قائلا: الشيخ الراحل دعيج الخليفة كان يتمتع بحب من الجميع الذين فجعوا بخبر وفاته المفاجئ العام الماضي، ولأنه كان شخصية مؤثرة في حياتنا جميعا وسيظل في قلوبنا الى الأبد قررنا ومعنا الكثير من محبيه ان نقيم الذكرى السنوية الأولى له وفاء لهذا الشخص الذي كان يحرص على التواجد في كل المناسبات الاجتماعية الخاصة بأهل الكويت.

وتابع: اخترنا شعار «ليلة وفاء» لنتذكر من خلالها مآثره وصفاته الطيبة والمواقف الكريمة من الراحل بوخليفة، رحمه الله، وستقام هذه الليلة بمسرح طارق العلي في نقابة العمال بميدان حولي، بحضور عمته الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح، وحضور محبي الراحل من كل المجالات والأطياف. واختتم الخطيب كلامه بتوجيه الشكر لكل القائمين على هذه الليلة.