الشيخة ادانا الناصر: أداء إيجابي لعملياتنا المصرفية والصناعية والعقارية خلال الربع الثالث

نثق بتحقيق أداء أقوى في نهاية العام باستكمال صفقة الاندماج مع «القرين للبتروكيماويات»



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عن تحقيق صافي ربح بقيمة 5.9 ملايين دينار خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، في الوقت الذي بلغت فيه ربحية السهم خلال هذه الفترة 1 فلس، فيما حققت الشركة خلال الربع الثالث من العام (الأشهر الـ 3 المنتهية في 30 سبتمبر 2022) أرباحا صافية بقيمة 0.5 مليون دينار.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن سبب التراجع في ربحية الشركة يعود إلى إعادة إدراج البيانات المالية للأرباح غير المتكررة الناجمة من صفقة استحواذ مجموعة الخليج للتأمين على شركة أكسا في الربع الثالث من 2021، كما تعكس البيانات حجم التقلبات في بيئة الاستثمار الإجمالية في عام 2022.



ووصل حجم الإيرادات التشغيلية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام إلى 507.4 ملايين دينار، بينما بلغت الأرباح التشغيلية من العمليات المستمرة 58.5 مليون دينار، وبلغ مجموع الأصول المجمعة خلال الفترة نفسها 10.3 مليارات دينار، بالمقارنة مع 10.2 مليارات دينار، كما في نهاية عام 2021.



وبمناسبة الإعلان عن هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «حققت شركاتنا الرئيسية الناشطة في القطاعات المصرفية والصناعية والعقارية أداء جيدا خلال الربع الثالث من العام، ونحن على ثقة من أننا سننجح في تحقيق أداء أقوى مع نهاية العام بالتزامن مع استكمال صفقة الاندماج المهمة مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية المتوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة».