وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، نص السؤال على ما يلي:



اعتمد المجلس الأعلى للقضاء منذ أيام قليلة أسماء المقبولين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، تمهيدا لتعيينهم وكلاء للنيابة، بعد اجتيازهم الدورة المقررة عليهم، وجاء في الخبر أن الدفعة الجديدة تضمنت (60) باحثا بينهم (13) امرأة.



وقد لاحظنا تعيين هذا العدد فقط من الباحثين القانونيين المبتدئين تمهيدا لتعيينهم وكلاء نيابة على اعتبار أن عدم التوسع في التعيينات لا يتوافق مع التصريحات الحكومية بتكويت المؤسسة القضائية والتي تبدأ بوكيل نيابة.



لـذا يـرجـى إفـادتـي وتزويدي بالآتي:



1 ـ خرجت تصريحات حكومية في السنوات الماضية تؤكد تبني وزارة العدل خطة لتكويت القضاء، يرجى تزويدي بهذه الخطة ومراحلها المختلفة، وموعد الانتهاء منها.



2 ـ عدد المعينين من المواطنين لشغل وظيفة باحث مبتدئ تمهيدا لتعيينهم وكلاء للنيابة في السنوات الخمس الأخيرة، ولماذا لم تتوسع الوزارة في تعيين الباحثين المبتدئين لسد العجز الذي يعاني منه مرفق القضاء؟



3 ـ كم عدد وكلاء النيابة غير الكويتيين ودرجاتهم الوظيفية وتاريخ تعيينهم ومواعيد انتهاء خدماتهم في البلاد؟