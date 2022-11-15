وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، عن مدى جدية تطبيق سياسة التكويت وفقا للقرارات الصادرة من الحكومة. ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما مدى جدية تطبيق سياسة التكويت وفقا للقرارات الصادرة من الحكومة، وأسباب عدم تنفيذها في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ومركز العلوم الطبية في جامعة الكويت؟



2 ـ ما مدى ملاءمة مؤهلات القياديين العاملين في الجهات المذكورة مع اعتماد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لها، وهل استوفوا الشروط والقواعد التي وضعها؟



3 ـ ما أسباب استبعاد الطلبة الكويتيين من برامج الماجستير والدكتوراه في كلية الدراسات العليا التابعة لجامعة الكويت؟



4 ـ ما أسباب عدم تعيين الأساتذة وحملة الدكتوراه في جامعة الكويت والكليات التابعة لها على الرغم من حصولهم على أعلى التقديرات العلمية ومطابقتهم جميع الشروط والأحكام؟



5 ـ ما سبب اشتراط التخرج من بعض البلدان مثل الولايات المتحدة أو كندا دون بلدان أخرى في إعلانات التوظيف لكلية الهندسة والبترول على الرغم من معادلة شهادة الماجستير أو الدكتوراه من وزارة التعليم العالي؟



6 ـ ما أسباب عدم تعامل مدير الجامعة بجدية فيما يخص بعض شكاوى الهيئة التدريسية في جامعة الكويت؟



7 ـ ما أسباب تعيين أعضاء هيئة تدريس غير كويتيين على الرغم من وجود الكوادر الوطنية من حديثي التخرج وأصحاب الخبرة ممن يحملون الشهادات المعترف بها من الأجهزة المختصة وذلك في بعض كليات ومعاهد جامعة الكويت؟



8 ـ هل توجد خطوات جادة لرفع تصنيف جامعة الكويت في مؤشر Qs العالمي في السنوات الأخيرة سواء بقائمة الدول العربية أو العالمية، نظرا للحال التي وصلت إليها الجامعة أخيرا وما تعانيه من مشاكل وسلبيات؟



9 ـ ما حقيقة إحالة عدد من منتسبي الجامعة إلى النيابة العامة، على إثر تصريحات مختلفة كانت تتضمن آراء شخصية، وذلك بالمخالفة للدستور الكويتي وما كفله من حقوق تحمي حرية التعبير والبحث العلمي؟