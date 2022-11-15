أعلنت وزارة الصحة أن إدارة خدمات نقل الدم ساهمت باكتشاف فصيلة دم نادرة فرعية جديدة من ضمن مجموعة (Er) تنقذ حديثي الولادة بالتعاون مع المختبرات العالمية.



وقالت مديرة الإدارة د.ريم الرضوان في تصريح لـ «كونا» أمس إن هذا الاكتشاف يعتبر من الإنجازات الطبية المهمة التي ستسهم في تحديد وعلاج بعض الحالات النادرة لعدم توافق فصيلة الدم على سبيل المثال بين النساء الحوامل والأجنة.



ولفتت الرضوان إلى وجود أكثـــر مــن 300 فصيلة للدم حاليا منها الفصائل الأربع الرئيسية المعروفة لنقل الدم، أما باقي الفصائل فتعتبر فصائل فرعية تسبب وجود أجسام مضادة في بعض الحالات مما يتعذر الحصول على دم مناسب كما تسبب إجهاضا متكررا للأم الحامل.



وأفادت بأنه تم التعرف على هذه الفصيلة من خلال الفحوصات الدقيقة لعينات دم لمريضة تم التعامل معها وتوفير الدم لها من قاعدة بيانات الفصائل النادرة في السجل الوطني للمتبرعين لدى إدارة خدمات نقل الدم والتعامل مع أهل المريضة.



وأشارت إلى أنه تم اكتشاف هذه الفصيلة من خلال متابعة عينات لمريضة حامل في عام 2018 لديها مضادات للفصائل النادرة غير معروفة، وتم توفير الدم لها بعد مطابقة الدم من أهل المريضة الذين هم أقرب الجينات لها.



وأوضحت أنه بسبب وجود هذه المضادات فإن الأم عانت من إجهاضات متكررة حتى العام الحالي، وأنه بالتعاون مع المختبرات المرجعية العالمية وبعد تحديد هذه الفصيلة تم أخيرا متابعة المريضة في مستشفى الولادة ونقل دم للجنين داخل الرحم وبفضل الله أنقذ الجنين.



وبينت ان الطرق المعهودة للتعرف على الفصائل هي استخدام الأمصال في المختبرات المرجعية المعترف بها عالميا، وهي 6 مختبرات تستخدم أحدث الطرق من الفحص الجيني الدقيق للتعرف على نوعية فصائل الدم.



وأشارت إلى أنه يوجد مختبران في مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري، وأربعة في بنك الدم المركزي بمنطقة الجابرية، حيث يسمح لهذه المختبرات بتبادل الخبرات والمعلومات على مستوى عالمي، والعمل على تسجيل الفصائل النادرة والاستفادة من سجلات المتبرعين.



وذكرت ان السجل الوطني لمتبرعي الدم يحوي أكثر من 500 ألف سجل حددت فصائلهم، والذي تم العمل به منذ عام 2003 ويوجد منهم فقط 370 متبرعا يصنفون من المتبرعين النادرين، لافتة إلى أن هذا السجل يعد ثروة وطنية للكويت.