القبندي لـ «الأنباء»: نعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول السكري لدى بعض المرضى خاصة في جانب الأدوية



حنان عبدالمعبود



أكد المدير العام لمعهد دسمان للسكري د.قيس الدويري أهمية تسليط الضوء على مرض السكري وإيصال رسالة توعوية للمرضى بغية تعليمهم أساليب ومهارات التعايش السلمي مع هذا المرض وعوامل خطورته وكيفية الوقاية منه.



وقال الدويري في تصريح صحافي على هامش فعالية «اليوم التوعوي المفتوح» الذي أقامه المعهد في مركز الحمراء للتسوق وبرج الحمراء، برعاية بيت التمويل الكويتي، بمناسبة يوم السكر العالمي، إن الفعالية تضمنت فحوصات طبية كقياس سكر الدم والمؤشرات الحيوية واستشارات طبية وغذائية وتمارين ونصائح تخص اللياقة البدنية.



وذكر أن تنظيم الفعالية جاء تماشيا مع رسالة المعهد المتمثلة في مكافحة وباء السكري في الكويت عبر أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج.



وحفل اليوم المفتوح بالعديد من الأنشطة الصحية والتوعوية تضمنت فحوصات طبية كقياس سكر الدم والمؤشرات الحيوية، استشارات طبية وغذائية، وتمارين ونصائح تخص اللياقة البدنية والعديد غيرها. وكذلك جزيل الشكر موصول لإدارة شركة الحمراء العقارية لاستضافتهم لهذه الفعالية.



وعلى هامش الفعالية، أكدت اختصاصية تثقيف السكري نعيمة القبندي لـ «الأنباء» أن دورنا أن نقوم على توعية المجتمع حول مرض السكري والانتباه إلى أعراضه وكيفية التعامل معه حال الإصابة به والسيطرة عليه من جانب الأغدية والأدوية، وكذلك تجنب الإصابة حال عدم وجوده.



وأشارت إلى أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المرضى وتقوم على تصحيحها خاصة في جانب الأدوية التي يتم تعاطيها لزمن كبير ومنها أدوية التحكم في مستوى السكري.