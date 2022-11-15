عبدالكريم العبدالله



أكدت رئيس عيادات السكر في مستشفى الصباح د.ندى التركيت على أن قسم الأطفال يضم 5 عيادات للسكر أسبوعية تعتمد على التثقيف الصحي للمرضى الجدد ومتابعتهم وعلاجهم، كما يضم القسم 5 عيادات مضخة الأنسولين. جاء هذا في تصريح لـ «الأنباء» على هامش احتفال قسم الأطفال بمستشفى الصباح باليوم العالمي للسكر، لافتة إلى أن عدد الحالات التي تم تدريبهم وصرف لهم وتركيب مضخة الأنسولين في عيادة مضخة الأنسولين في مستشفى الصباح بلغ 68 حالة.



وكشفت عن أن عدد الحالات الجديدة لمرضى السكر من الأطفال المشخصين في مستشفى الصباح بلغ 27 حالة جديدة منذ بداية 2022 حتى نهاية الشهر الجاري. بدوره، تمنى استشاري الغدد الصماء والأطفال في مستشفى الصباح د.زيدان المزيدي أن يتم الاحتفال خلال الأعوام المقبلة بالقضاء على مرض السكري. وأعلن المزيدي عن دراسة حديثة تم نشرها مؤخرا تشير إلى أن لكل 100 ألف نسمة من سكان الكويت هناك 41 حالة جديدة الأطفال دون 15 عاما تشمل الأولاد والبنات.