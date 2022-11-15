يواصل النجم المصري عمرو سعد تصوير باقي مشاهد فيلمه «الغربان» في مدينة الفيوم بعد أن انتهى من تصوير المشاهد الخارجية في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقد رصدت الشركة المنتجة ميزانية ضخمة لبناء ديكور متكامل لمدينة في محافظة الفيوم بمصر بلغت تكلفتها 12 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الفيلم استغرق تصويره عامين وتبقى ما يقارب 6 أشهر للانتهاء من تصوير الفيلم حسب خطة الشركة المنتجة على أن يكون جاهزا للعرض في الموسم الصيفي لعام 2023 على أن يكون العرض الأول في السعودية.

و«الغربان» فيلم يضاهي الأفلام العالمية من حيث فكرة الفيلم وطريقة التصوير بالإضافة للميزانية الضخمة التي رصدتها الشركة المنتجة للفيلم.

والفيلم من تأليف وإخراج ياسين حسن تدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في إطار من الأكشن والتشويق، وبطولة عمرو سعد وأسماء أبواليزيد، وذلك بعد النجاح الذي حققاه في مسلسل «توبة» الذي عرض في موسم رمضان 2022 بالإضافة لمجوعة من أهم النجوم العرب والروس.