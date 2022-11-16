عبدالله قنيص



ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الأحمدي القبض على شاب كويتي (25 عاما) أقدم على قتل والدته الباكستانية طعنا في منطقة أم الهيمان، فيما جار الوقوف على أسباب ارتكاب المتهم لجريمته.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان عمليات وزارة الداخلية تلقت نحو السادسة من مساء أمس بلاغا من قبل فتاة أبلغت عن مقتل والدتها، وهي في الأربعينيات من عمرها، على يد شقيقها، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والمباحث وتم توقيف الجاني، حيث كانت تظهر عليه علامات الاضطراب الشديد وفي حالة «غير طبيعية».



وأضاف المصدر أنه بعد علم الجاني بوفاة والدته إثر الطعن أغشي عليه ثم ما لبث بعد أن عاد إلى الإدراك أن قام بطعن نفسه ليتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، مع التحفظ عليه.



كما تم التحفظ على أداة الجريمة وهي سكين.