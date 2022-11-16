أحمد خميس



عقب مطاردة على الأقدام ومحاولة هروب فاشلة بين البنايات استطاع رجال امن حولي الايقاع بتاجر كيميكال وشبو وتمت احالة المتهم وهو مواطن الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأرفق في ملف الإحالة المضبوطات والتي تمثلت في 18 كيسا صغيرا من مادة الكيميكال و6 اكياس كبيرة من المخدر ذاته، و3 أكياس شبو وحبة حمراء مخدرة.



وحول تفاصيل القضية قال مصدر امني ان دورية تابعة لأمن حولي وخلال جولة لها داخل منطقة حولي شاهدت شخصا يبدو في حالة غير طبيعية وفي يده حقيبة ولدى الاقتراب منه فوجئ رجلا الدورية بالشخص يركض سريعا ويدخل احدى البنايات وسرعان ما خرج منها ودخل الى اخرى ليقوم رجال الأمن بتعقبه وضبطه عقب مطاردة ومقاومة شديدة وبفتح الحقيبة عثر بداخلها على المواد السالف ذكرها.

وأضاف المصدر: تم الاستعلام عن صاحب الحقيبة وتبين انه مواطن وسجله الجنائي حافل بقضايا متنوعة من السرقات والمخدرات.