محمد الجلاهمة



تمكن قطاع الأمن الجنائي من إغلاق ملف قضية سرقة 3 محلات هواتف بمنطقة الفروانية فجر الثلاثاء الماضي، وهو ما أشارت إليه «الأنباء» في حينه وذلك بضبط المتهم والذي اعترف باستهداف المحلات وعثر في منزله على المضبوطات التي قام بسرقتها.



وقال مصدر أمني إن المتهم اعترف بأنه خطط لبيع المسروقات في دولة خليجية ليقينه بأن المباحث سوف تستدل على مستخدمي تلك الهواتف في حال استخدامها داخل الكويت.



وبحسب مصدر أمني فإن رجال مباحث الفروانية قاموا بجهود كبيرة تمثلت في تتبع خط سير المتهم بعد تنفيذه للسرقة بالاستعانة بكاميرات المراقبة وبتقنية الاقمار الاصطناعية حتى تم ضبطه أمس الأول داخل منزله.



وذكر المصدر ان المتهم اعترف بارتكابه واقعة السرقة بعد تحقيق مسبق وأنه كان يعلم أن المحلات لاتوجد عليها حراسة ليلا.