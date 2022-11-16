أسامة دياب



أثنى سفير الإمارات لدى الكويت د.مطر النيادي على جهود البلدين الشقيقين في الوقاية من مرض السكري وتوفير الرعاية والوعي بأهمية تجنب السلوكيات التي تؤدي إلى الإصابة به، مشيدا بالتنسيق وتبادل الخبرات بين مركز امبريال كوليدج لندن للسكري ومعهد دسمان للسكري، لافتا الى أن انتشار المرض في العالم، وخاصة منطقة الخليج يعود لأسباب وراثية أو سلوكية من الممكن تجنبها. جاء ذلك خلال ندوة أقامتها سفارة الامارات لدى الكويت بعنوان «اليوم العالمي للسكري» بمشاركة الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي في معهد دسمان للسكري د.إباء العزيري، ود.فرحانة بن لوتاه من مركز امبريال كوليدج لندن للسكري بالامارات، وأخصائية التغذية بمعهد دسمان جمانة الكندري.



وفي البداية، قالت د.اباء العزيزي إن المعهد متميز في الأبحاث ويقدم الخدمات العلاجية لمرضى السكر، لافتة لعقد المعهد العديد من الدورات التدريبية التي يمكن لأي أحد الانضمام والاستفادة منها من الكويت أو الخليج والشرق الأوسط، كما يصدر نحو 100 بحث متخصص بمرض السكر سنويا وهو الرقم الأكبر بالشرق الأوسط، لافتة الى أهمية التوعية بطرق الوقاية من مرض السكر - النوع الثاني - فأكثر من 60% منه يمكننا اجتنابه.



بدورها، أكدت د.فرحانة بن لوتاه ان الكويت سباقة في الوعي الصحي ونشر التعليم ولها السبق منذ 70 سنة، متطرقا لكيفية تجنب السكري والتطورات الجديدة في علاجه، موضحة ان مركز امبريال كوليدج لندن للسكري في الامارات تأسس عام 2006، ولديه أكثر من 100 ألف مراجع ونحو 300 ألف زيارة سنويا وتعاون مع مركز بيري كولوج الموجود في لندن واكسفورد ومبادلة للرعاية الصحية ومشروع جينوم الاماراتي والذكاء الاصطناعي.