اختتمت فعاليات المؤتمر العربي للتغذية والنشاط البدني، والذي تنظمه كلية العلوم الصحية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعدة جلسات نقاشية تناولت موضوعات تتعلق بالتغذية والنشاط البدني.



وتضمن برنامج المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس عددا من الحلقات النقاشية بهدف تحسين العادات الغذائية لتنعكس إيجابا على صحة أفراد المجتمع فضلا عن تحقيق تطلعات الكلية بتوفير كوادر وطنية واعية ومؤهلة للعمل الصحي بكل جوانبه.



وتناولت الحلقة النقاشية الأولى بعنوان «التأثيرات الإيجابية والسلبية للمكملات الغذائية والمنشطات» توضيح طرق استخدام المكملات للحد من المشكلات الخطيرة التي قد تسببها للكبد، كما تم التطرق إلى ضرورة وضع قوانين تحد من استخداماتها ومراقبة الأندية الرياضية.



وترأس الجلسة د.فواز المنصور وشارك فيها د.حاتم حسني ود.علي عواد ود.أمل كنانة ود.وليد الخميس.



أما الحلقة النقاشية الثانية، والتي جاءت بعنوان «عمليات جراحة السمنة من منظور نفسي وبدني»، فقد تطرقت الى عمليات جراحة السمنة ودواعي إجرائها والاحتياجات الغذائية والبرامج الرياضية بعد هذه العمليات والآثار السلبية والايجابية المصاحبة لها.



وعرضت الحلقة بعض الدراسات والاحصائيات الخاصة بممارسة النشاط البدني وأهميتها، كما تم التطرق إلى جانب اضطرابات سلوك الأكل لدى الأفراد من فرط الأكل أو فقدان الشهية العصبي وتأثيره على الأفراد بمشاركة د.فهاد العجمي ود.محمد الهيفي ود.رند العكشة ود.أحمد جلال ود.منعم حداد.



وفي الحلقة النقاشية الثالثة، والتي كانت بعنوان «التكنولوجيا الحديثة في تنظيم التغذية والنشاط البدني»، تم توضيح أهمية ممارسة النشاط البدني وتحسين اللياقة البدنية والدور الذي تلعبه التطبيقات الرياضية والطبية والأجهزة الذكية في التأثير على التغذية والنشاط البدني والدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاصة بالغذاء والصحة البدنية.