تعرض الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لانتكاسة جديدة قبل ساعات من اعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024، حيث أفادت وسائل إعلام أميركية بأن كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا والمدعومة من ترامب، خسرت السباق أمام منافستها الديموقراطية كاتي هوبز في انتخابات منتصف الولاية.



وتوقعت شبكتا «سي ان ان» و«أن بي سي» خسارة ليك التي تعد ضمن قائمة المرشحين الذين كان شعارهم الانتخابي الرئيسي التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 وبفوز جو بايدن حينها.



وغردت هوبز على تويتر «الديموقراطية تستحق الانتظار»، مضيفة «شكرا أريزونا. أنا فخورة جدا بأن أكون الحاكم الجديد».

وقالت في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية «بالنسبة إلى سكان أريزونا الذين لم يصوتوا لي، سأعمل بجد من أجلكم لأنه حتى في لحظة الانقسام هذه، أعتقد أن هناك الكثير يربطنا».



وينهي الفوز المتوقع لهوبز حملة انتخابية مريرة لكاري ليك منذ تركت الصحافة الإذاعية المحلية في سعيها لشغل أعلى منصب في الولاية.



لكن ليك بدت كأنها ترفض النتائج المتوقعة فيما كتبت على تويتر «سكان أريزونا يعلمون الهراء عندما يرونه».



أما ترامب فلجأ إلى منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» للتنديد بالفوز المتوقع لهوبز. وكتب «رائع! لقد أخذوا الانتخابات من كاري ليك» دون أن يوضح من «هم».



وعلـــى الرغـــم مــن الانتكاســـات المتلاحقـــة للجمهوريين بخسارتهم مجلس الشيوخ وفشلهم في تحقيق «المد الأحمر» في مجلس النواب، بدا ترامب مصمما على اعلان ترشحه، متجاهلا نصائح المقربين بتأجيل الاعلان الى ما بعد جولة الاعادة على مقعد جورجيا في مجلس الشيوخ.

وقد استدعى الملياردير البالغ من العمر 76 عاما، الصحافيين إلى قصره في فلوريدا من أجل ما وصفه بـ «إعلان مهم جدا»، معتبرا أنه ربما «سيكون ربما أهم خطاب في تاريخ الولايات المتحدة».



ووجه النائب السابق لترامب مايك بنس انتقادات لاذعة في ساعة متأخرة أمس الأول، وقال لشبكة إيه بي سي الإخبارية إن ترامب كان «متهورا» في السادس من يناير 2021 يوم اقتحام انصاره مبنى الكابيتول وبأنه أبلغ الرئيس أن ليست لديه السلطة لمنع المصادقة على الانتخابات من جانب واحد، كما سعى ترامب.