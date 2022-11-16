نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت اللقاء التنويري للطلبة المستجدين المقبولين للعام الجامعي 2023/2022 بقاعة المؤتمرات (119) بالحرم الجامعي بالخالدية.



وقد تم خلال اللقاء التعريف بإدارة الشؤون الطلابية وأهم الإجراءات الإدارية والبنود الخاصة بالطلبة ومن أبرزها: حالات القبول للمقيدين النظامي والمشروط ـ اعتماد المقررات ـ شروط الحصول على الدرجة العلمية ـ المدة الزمنية لدراسة الماجستير والدكتوراه بنظام الدوام الكامل والجزئي، فضلا عن شروط وإجراءات تأجيل القبول ـ العبء الدراسي في نظام التسجيل ـ سلم التقديرات حسب المادة رقم 18 في لائحة كلية الدراسات العليا ـ إعادة دراسة المقررات ـ نظام الحضور والغياب ـ نظام الامتحان الشامل ـ التعريف بنظام المنح الدراسية، كما تم التطرق إلى نظام المعاونات العلمية ـ لائحة الغش والإخلال بنظام الامتحان ـ متى يتم فصل الطالب أكاديميا ـ إلغاء القيد.



من جهة أخرى، تم خلال اللقاء مناقشة عددا من البنود الخاصة بالإجراءات الإدارية في إدارة الشؤون الأكاديمية والنشر ومن أبرزها: قسم متابعة أبحاث الطلبة وهو القسم المختص بمتابعة كل ما يتعلق بإجراءات اعتماد الإشراف ومتابعة تمويل وتقييم مقررات أبحاث الطلبة (رسائل الدكتوراه ـ أطروحات الماجستير ـ مشاريع التخرج للماجستير «مسار من دون أطروحة» ـ مشاريع التخرج للدبلوم العالي)، واعتماد نماذج الإشراف للطلبة في الأطروحات والرسائل والمشاريع ـ اعتماد لجان تمديد امتحان الأطروحات والرسائل.



تجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة نماذج أبحاث الطلبة لرسالة الدكتوراه وأطروحة الماجستير، ومشروع التخرج لماجستير (مسار من دون أطروحة)، ومشروع التخرج للدبلوم العالي، فضلا عن تمويل أبحاث الطلبة وذلك وفق الشرائح المحددة، ونماذج تمويل البحث، والإجراءات الإلكترونية الخاصة بأبحاث الطلبة وهي: منصة التحكيم الإلكترونية ـ منصة حجز موعد لتسليم نماذج التخرج AC8 ـ AC9 ـ AC10 ـ والأطروحة المجلدة.