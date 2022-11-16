عبدالعزيز الفضلي



واصل الملتقى التربوي الجامعي الرابع والمقام على مسرح ثانوية الروضة للبنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، فعالياته بمشاركة 32 جهة تعليمية من الجامعات الخاصة والحكومية والأكاديمية.



وقالت مديرة ثانوية الروضة فاطمة علي إن الملتقى الجامعي بدأ يومه الأول بورشة تدريبية بعنوان (كيف تختار تخصصك الجامعي)، وهدفت إلى تعريف المتعلمين والمتعلمات بشروط القبول في الجامعات الحكومية والخاصة في الكويت ومزايا أهم التخصصات الأدبية والعلمية، والتقنية المتاحة، بالإضافة إلى بيان أهم الخدمات التي توفرها الجهات المشاركة من خلال الاطلاع على الدليل الإرشادي المعروض لكل جهة، ويشمل أساسيات ونسب القبول والتخصصات الأساسية.



وخصص اليوم الثاني من الملتقى لحضور المتعلمات، ويومه الثالث للمتعلمين، بهدف توجيه وإرشاد طلبة الصف الثاني عشر إلى اختيار الكلية التي تتناسب مع رغباتهم ومستواهم العلمي، لتحديد مستقبلهم بعد تخرجهم.



وأوضحت أن اليوم الرابع من الملتقى سيتم فيه تنظيم ورشة عن بعد (أونلاين) للمتعلمين، لتعريفهم بالتخصصات كافة من خلال الاختبارات، لاكتشاف ميولهم وقدراتهم العلمية.



وحاز الملتقى إعجاب المتعلمين، لدوره في إثراء معلوماتهم، كما نال استحسان الجهات المشاركة.