مريم بندق

علمت " الأنباء" أن عطلة السنة الميلادية الجديدة 2023 ستكون 3 أيام.

وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" بأن العطلة الرسمية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ستكون يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023.



وأوضحت: باعتبار أن يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر عطلة رسمية ، والسبت 31 من الشهر ذاته يوم راحة ،تصبح العطلة 3 أيام على التوالي ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 2 يناير.

وأضافت أنه على الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد عطلتها بمراعاة المصلحة العامة بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها.