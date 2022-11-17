عبدالعزيز جاسم



يسعى الجهازان الفني والطبي في منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى تجهيز لاعب الوسط علي خلف خلال اليومين المقبلين ليكون متاحا على أقل تقدير كلاعب بديل في مواجهة لبنان الودية التي ستقام على ملعب شرطة دبي في الإمارات.



وحرص مدرب الأزرق البرتغالي روي بينتو على تكثيف التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وذلك لتطبيق جزء من أفكاره قبل مواجهة منتخب «الأرز» السبت المقبل.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، القائمة النهائية للمنتخب الأول والتي ضمت: مهدي خليل، مصطفى مطر، أنطوان الدويهي، حسن معتوق، قاسم الزين، نور منصور، روبرت ملكي، جورج ملكي، ماهر صبرا، نادر مطر، خليل بدر، علي الحاج، حسين الزين، مهدي الزين، كريم درويش، حسن كوراني، محمد قدوح، سوني سعد، باسل جرادي، دانيال لحود، زين فران، محمد الدهيني، محمد الحسيني.

وستكون مباراة لبنان الأولى لمنتخبنا تحت قيادة بينتو الذي سيخوض ودية ثانية أمام المنتخب الجزائري 25 الجاري، وسيسعى الى الاتفاق على خوض ودية ثالثة تقام قبل العودة بيوم 29 أو 30 الجاري مع أحد المنتخبات المتواجدة في دبي حاليا.



من جهة أخرى، انطلقت تدريبات منتخبنا الأولمبي أول من أمس على الملعب الفرعي بستاد جابر تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي إيميليو بيكسي استعدادا لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الفلسطيني يومي 19 و22 الجاري، وذلك لتقييم مستوى اللاعبين الذين تم اختيارهم، لاسيما أن بعضهم يشارك كبديل مع الفريق الأول.

وحرص رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين على حضور التدريبات ومساندة اللاعبين معنويا من خلال الاجتماع بهم قبل انطلاق التدريبات ووعدهم بتذليل كل الصعاب التي تواجههم خلال الفترة المقبلة.