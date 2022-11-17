هادي العنزي



عاد نجم منتخبنا الوطني ونادي الكويت السابق وأحد أساطير الكرة الكويتية عبدالعزيز العنبري أمس إلى أرض الوطن بعد ان استكمل برنامجه العلاجي في المملكة المتحدة، وكان في استقبال نجم الأزرق عدد من أفراد أسرته.



وفي مقطع «فيديو» بث على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر «المخلص» بصحة وحيوية، الأمر الذي أدخل الفرحة والبهجة في قلوب الجماهير الكويتية المحبة للنجم الكبير، والتي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عودته السار.



وقد تعرض العنبري في نهاية يونيو الماضي إلى عارض صحي خلال إجازته الخاصة في البوسنة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وعاد إلى البلاد بعدها على متن طائرة الإخلاء الطبي ليستكمل علاجه في الكويت، وفي الأسابيع الماضية غادر إلى بريطانيا لاستكمال علاجه. «الأنباء» تتمنى له تمام الشفاء والعافية.