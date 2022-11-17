هادي العنزي



أكد مدير عام أكاديمية «HOOP MOUNTAIN» لكرة السلة في الكويت طارق الجاسم أن الأكاديمية ترحب بمختلف الأعمار بدءا من 5 سنوات حتى 18 عاما، ولجميع الجنسيات.



وقال لـ «الأنباء»: «بدأنا النشاط الرياضي في الكويت عام 2012 بعد الحصول على اعتماد أكاديمية «HOOP MOUNTAIN» العالمية ومقرها الرئيسي في مدينة بوسطن الأميركية، وكانت البداية مشجعة، والإقبال كبيرا، حيث زاد عدد المشاركين على 200 لاعب ولاعبة، ولكن جاء وباء كورونا، والإجراءات الاحترازية المصاحبة ليوقف النشاط لمدة عامين تقريبا، وقد عاودنا النشاط منذ فترة بسيطة، ونأمل بداية جديدة».



وذكر الجاسم أن أكاديمية «HOOP MOUNTAIN» مفتوحة من الجمعة حتى الأربعاء، بتمارين يومية تبدأ من 5 - 9 مساء، ويومي الجمعة والسبت تبدأ التدريبات من الـ 10 صباحا، حتى الـ 7 مساء، بقيادة مدربين مؤهلين ومتخصصين، ونسعى من خلال التدريبات اليومية إلى تكوين أكثر من فريق يمكنه تمثيل الأكاديمية في المشاركات الخارجية المقبلة، المحلية والدولية، ونأمل التغلب على كل العقبات التي تواجهنا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن كرة السلة تعد الرياضة الشعبية الثانية في الكويت، لكنها لا تحظى بالدعم المستحق، كما أنه لا يتوافر عدد كاف من الصالات المغطاة لممارستها.



بيلي: الرياضة أسلوب حياة



من جانبه، ذكر المدرب الأميركي لأكاديمية «HOOP MOUNTAIN» غاريث بيلي أن البداية مشجعة في الأكاديمية ويحضر الأطفال وهم متحمسون لممارسة كرة السلة، وقال:«نعمل بداية على تعليم المهارات الأساسية لكرة السلة، ثم تطويرها بالتدريبات اليومية، التي تعد مزيجا من الرياضة والترفيه، لإدخال عنصر التشويق في اللعبة، ونحرص على تعليمهم أن الرياضة أسلوب حياة، وتعزز العمل بروح الفريق الواحد».



ورحب بيلي بانضمام اللاعبين الصغار من الجنسين إلى الأكاديمية، مضيفا أننا نأمل في الفترة المقبلة إقامة عدة مباريات ودية سواء مع الأكاديميات الأخرى، أو خارجيا إذا أتيحت الفرصة المناسبة، مشددا على ان ممارسة الرياضة في منظورها العام تعود بفوائد عديدة على الرياضي.



من جانبها، أبدت اللاعبة دانة المطوع سعادتها بالانضمام إلى أكاديمية «HOOP MOUNTAIN» لكرة السلة، وقالت: «بدأت في فبراير الماضي، ووجدت الأجواء يملؤها البهجة و«الوناسة»، وأتمنى أن أكون لاعبة متميزة في المستقبل، وأمثل منتخبنا الوطني لكرة السلة.



وأكدت اللاعبة بدرية الزمامي أنها بدأت ممارسة كرة السلة في التاسعة مع عمرها، وأحلم أن أصبح لاعبة منتخب الكويت لكرة السلة مستقبلا، وأن أشارك في العديد من البطولات المحلية والدولية.



وأشارت إلى أن ممارسة كرة السلة لا تتعارض مع الدارسة، شريطة أن يكون هناك تنظيم يومي، وتخصيص أوقات معينة للمذاكرة، وأخرى للتدريبات.