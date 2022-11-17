بيعت لوحة من أعمال الفنان الهولندي بيت موندريان، وتحمل اسم «تكوين رقم 2»، بسعر قياسي بلغ 51 مليون دولار في مزاد بدار مزادات سوثبي في نيويورك.



وذكرت دار المزادات في ساعة متأخرة الاثنين، أن جامع أعمال فنية من آسيا عرض أعلى سعر لشراء اللوحة التي تأخذ شكلا شبكيا متعدد الألوان، ويعود تاريخ رسمها إلى عام 1930، وكان هذا أعلى سعر على الإطلاق لبيع لوحة من أعمال موندريان (1944-1872) في المزاد.



ويستمر موسم مزادات الخريف في نيويورك على مدار الأسبوع الجاري، وقد يشهد تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.



وقد عرضت دار مزادات كريستي بالفعل أعمالها الأسبوع الماضي، وباعت في مزادات مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية كانت مملوكة لبول ألين المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، والذي توفي عام 2018 ، مقابل نحو 1.6 مليار دولار.