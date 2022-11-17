حصدت المغنية بيونسيه الثلاثاء أكبر عدد من الترشيحات لجوائز غرامي بنسختها المقبلة عام 2023، مع تسع فئات، ما يمهد الطريق لمواجهة ثانية مع نجمة البوب البريطانية أديل التي حصلت على 7 ترشيحات.



مع هذه القائمة التي برز فيها أيضا مغني الراب الأميركي كندريك لامار (8 ترشيحات) ومغنية الفولك روك براندي كارليل (7 ترشيحات)، ستبدو حفلة غرامي بنسختها الخامسة والستين في لوس أنجيليس في 5 فبراير 2023، وكأنها مباراة الإياب بين بيونسيه وأديل.



ففي عام 2017 اكتسحت الفنانة البريطانية المنافسة في الفئات الرئيسية، وفازت بخمس جوائز مع ألبومها «25»، على حساب المغنية المولودة في هيوستن التي اكتفت بجائزة أفضل ألبوم للموسيقى الحضرية المعاصرة مع ألبومها «ليمونادا» الذي أصبح من الكلاسيكيات.



وعلى خشبة المسرح خلال الحفلة حينها، أشادت أديل بـ «الملكة» بيونسيه، فيما اتهمت «ريكوردينغ أكاديمي»، القائمة على جوائز غرامي الموازية بأهميتها موسيقيا لجوائز الأوسكار في السينما، مجددا بالتمييز ضد الفنانين ذوي البشرة الملونة.



وبعد 5 سنوات، هاهي بيونسيه تحتل صدارة المنافسة مع ألبومها «رينيسانس» الذي صدر في يوليو.