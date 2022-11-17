أقلع أقوى صاروخ في العالم، «اس ال اس»، بنجاح الأربعاء للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة «أرتيميس» للعودة الأميركية إلى القمر بعد نصف قرن على آخر مهمة أميركية من هذا النوع.



وقد انطلق الصاروخ ليلا وسط كرة لهب عملاقة من مركز كينيدي الفضائي في جنوب شرق الولايات المتحدة.



وبعد ساعتين من الإطلاق، أكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن المركبة على المسار الصحيح باتجاه القمر، لتنجح تاليا المحاولة الثالثة بعد فشل محاولتي إطلاق سابقتين في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلات فنية، ثم إرجاء المهمة لأسابيع جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تستمر مهمة «أرتيميس 1»، الذي يطلق عليه البعض «وحش ناسا» 25 يوما في المجموع، فيما قد تشكل مراحل عدة مشكلات إضافية.

لكن الإطلاق الأول لهذا الصاروخ العملاق البالغ علوه 98 مترا والذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد، يمثل منذ الآن نجاحا بحد ذاته لوكالة ناسا.