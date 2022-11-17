عبدالهادي العجمي



كشف مصدر حكومي رفيع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن احتساب جميع العطل الرسمية ضمن فترة عمل منتسبي الجيش خلال جائحة «كورونا» لجميع العسكريين.



وأكد المصدر ان وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي السالم وجه بالاستعجال بصرف المكافأة لمنتسبي الجيش بأسرع وقت وذلك بالتنسق مع ديوان الخدمة المدنية.



وختم المصدر قائلا: «نبارك لإخواننا وأبنائنا في وزارة الدفاع باحتساب أيام عيدي الفطر والأضحى والأعياد الوطنية وجميع العطل الرسمية والذي جاء تقديرا للجهود المضنية والمشهودة التي قام بها رجال الجيش في جميع القوات خلال فترة الجائحة».