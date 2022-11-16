انطلق برنامج "ستادات المونديال" على قناة الكأس القطرية وهو من تقديم الاعلامي الكويتي مشعل شاكر إذ يرصد البرنامج كل الكواليس والتفاصيل الخاصة بإنشاءات ملاعب المونديال الثمانية وهي ستاد البيت في الخور وستاد الجنوب في الوكرة وستاد أحمد بن علي في أم الأفاعي بالريان وستاد خليفة وستاد المدينة التعليمية وستاد الثمامة ، وأخيرا ستاد 974 .



وأكد مشعل شاكر جاهزية فريق العمل لضربة البداية للبرنامج ، مشددا على أنه سيقدم محتوى مميزا للغاية ينال إعجاب كل المتابعين والجماهير .



وأضاف : الكل يشاهد الستادات وينبهر بصورتها الرائعة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة فيها ، لكن الكثيرين لا يعرفوا حجم التضحيات والجهود التي بذلت على مدار أكثر من 12 عاما منذ فوز قطر بشرف استضافة المونديال عام 2010 ، حتى تكون الملاعب المونديالية بهذه الصورة العالمية .



وتابع قائلا : نحاول من خلال البرنامج إبراز الصورة الجميلة لقطر وجهودها المضنية من أجل تنظيم نسخة إستثنائية لأول بطولة كأس عالم في المنطقة العربية والشرق الأوسط .



وتوقع مشعل شاكر أن تكون نسخة 2022 تاريخية ومميزة ، لم تمتلكه قطر من قدرات تنظيمية عالية، معبرا في الوقت ذاته عن تواجده في تقديم برنامج ستادات المونديال لإظهار العمل والتميز القطري لهذا الحدث الكروي الكبير.



ووجه شاكر في نهاية حديثه التحية لإدارة قناة الكأس برئاسة عيسى بن عبد الله الهتمي ، على المجهود الكبير لتقديم تغطية مميزة للمونديال، مؤكدا أن القناة تحولت لخلية نحل قبل فترة ليست بالقصيرة وستكون هناك الكثير من المفاجآت ونقل لكل الأحداث والتفاصيل الخاصة بكأس العالم لحظة بلحظة.