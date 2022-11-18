أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على أهمية دور العلوم الفلسفية في رفع الوعي الإنساني بالمجتمعات البشرية وتشكيل هويتها الثقافية، مشيرا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتبني مشروعات جادة لتعزيز المعرفة والفكر وتحقيق أقصى فائدة منها.



جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة الذي يقام برعاية سموه تحت عنوان «الفلسفة والراهن»، وينظمه بيت الفلسفة في فندق ومنتجع البحر في الفجيرة بحضور الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية.



ويناقش مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة خلال فترة انعقاده من 17 إلى 20 الجاري حزمة متنوعة من الأفكار والموضوعات المتعلقة بالفلسفة من خلال جلسات نقاشية ومحاضرات تطرح جوانبها المختلفة وقياس تأثيرها على نهوض المجتمعات ورفع الوعي الإنساني فيها.



كما أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر، عن قرب إطلاق معجم الفجيرة للفلسفة خلال الحدث، والذي يعد أكبر معجم للألفاظ والمصطلحات الفلسفية على مستوى العالم العربي.



هذا، وحضر افتتاح المؤتمر محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة ونخبة من الفلاسفة العرب والأجانب والمهتمين والإعلاميين من الدولة وخارجها.