تلقى الفنان فادي اللوند ، مؤسس ورئيس مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي، رسالة تهنئة رسمية من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتلفزيون في لبنان، بشخص النقيب نعمة بدوي وأعضاء النقابة، لتكريمه فنانين من لبنان، ولما قدمه للفن من لبنان إلى عالم الاغتراب.



ورد فادي اللوند على شهادة النقابة بقوله: «رسالتكم شهادة أعتز وأفتخر بها من بلدي الحبيب لبنان، وأشكر نقابة ممثلي المسرح، الإذاعة، السينما والتلفزيون في لبنان وإدارتها الموقرة وعلى رأسهم نقيب الممثلين الأستاذ الفنان نعمة بدوي وكامل أعضاء الإدارة المحترمين والسادة الزملاء المبدعين، أشكركم على مجهوداتهم الجبارة لدعم ومساندة الفن والفنانين والمثقفين في بلدنا الغالي».



وتابع اللوند: «كما أعود وأشكر وزارة الثقافة اللبنانية الكريمة وعلى رأسها معالي وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى على الوقف إلى جانب أبناء الوطن وتقديم الدعم المعنوي لهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها وطننا الحبيب بجميع أطيافه، داعيا المولى عز وجل أن يبارك في هذا البلد الكبير الغالي وأن يتخطى هذه الأزمات ويعود منارة مشعة في المنطقة العربية، وأن يعم الأمن والأمان والرزق الوفير على أبناء شعبنا الحبيب الغالي».