القاهرة – محمد صلاح



فاجأت الفنانة إلهام وجدي الجميع بأدائها المميز في شخصية د.ليلى في مسلسل (إيجار قديم)، وأشاد الجميع بتألقها في أول أدوارها الفنية.. لكنها كشفت ان هذا العمل ليس أول ظهور لها على الشاشة بل سبق أن شاركت في عدة أعمال فنية منها مسلسلا «لمعي القط »و«لعبة إبليس»، وتم ترشيحها مؤخرا لأحد الأعمال الدرامية الكبرى ومازالت في مرحلة القراءة ولم تقرر الموافقة لحين الانتهاء من السيناريو.



إلهام تخرجت بكلية الفنون الجميلة وتم تتويجها ملكة جمال مصر لعام 2009. ثم بدأت العمل كعارضة أزياء ، وكانت تعرض أعمالا لأشهر مصممي الأزياء، وحصلت على 13 لقبا عالميا، كما حصدت عدة ألقاب أهمها (ملكة جمال الذكاء - ملكة جمال اللياقة - سفيرة حملة صوتنا واحد).. وهي تجيد 4 لغات: الإسبانية، الإنجليزية، الإيطالية، والفرنسية.