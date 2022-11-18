القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869، حتى اليوم، عبور قرابة 1.4 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 32.4 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 26 مليار طن بين الشرق والغرب.



وأكد رئيس الهيئة، في تصريح صحافي امس أن هذه الإحصائيات تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 153 عاما، ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.



وأضاف أنه طوال ما يزيد على قرن ونصف القرن من الزمان، تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة بلغت 155.4 مليار دولار، وتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.