القاهرة - هالة عمران



نبهت المدارس على طلابها بالالتزام بارتداء الكمامة خلال اليوم الدراسي، حرصا على سلامتهم وتطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب.



كما وجهت وزارة التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات، في إطار الحرص على صحة وسلامة العاملين والطلاب في جميع المنشآت التعليمية.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أوضحت أن الفيروس المخلوي التنفسي، يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين والأطفال دون العامين.



وأشارت إلى أن أعراض الفيروس تتمثل في السعال الجاف والحمى الخفيفة وضيق التنفس والتهاب الحلق، وتتشابه الأعراض كثيرا مع نزلة البرد وتظهر على المصاب من بعد الإصابة بـ 4 إلى 5 أيام.



وأكدت أن العدوى تنتقل من الهواء وإفرازات الجهاز التنفسي والاتصال المباشر مع المصابين بالفيروس، مناشدة أولياء الأمور متابعة أبنائهم وتوعيتهم أثناء نزولهم من المنزل متوجهين إلى المدارس.



ونبهت على ضرورة إعطاء إذن انصراف لأي طالب يشعر بارتفاع في درجة حرارته وحالة إعياء مع كحة مستمرة، على أن يحضر للمدرسة بعد شفائه بشكل تام، ومعه شهادة مرضية تفيد بالشفاء، مشيرة إلى أنه لا مانع من مخالطة بقية الطلبة.