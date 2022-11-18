القاهرة - ناهد إمام



أجابت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي على الجزء الأول من الأسئلة التي وردت من المصريين في الخارج حول قرار إعفاء الجمارك والرسوم على استقدام سيارة من الخارج.. وهذه الأسئلة والأجوبة كالآتي:



ما شروط الاستفادة بأحكام القانون؟



يشترط للاستفادة بأحكام القانون، أن تكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيا للشروط الآتية:



1- أن تكون مصريا.



2- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.



3- أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.



4- أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/ زوجتك أو والدك/ والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.



أنا مصري مزدوج الجنسية، هل يحق لي الاستفادة من أحكام القانون؟



نعم، يحق لك الاستفادة ما دمت محتفظا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.



ماذا لو انتهت إقامتي بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة؟



العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق.

وبالتالي فلا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقيتك في الاستفادة من أحكام القانون، طالما كنت متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق.